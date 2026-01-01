احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که به نظر شما اعتراضات اخیر در بازار چه پیامدهای اقتصادی و امنیتی را می‌تواند به همراه داشته باشد، گفت: بحث معیشت و اقتصاد به جایی می‌رسد که بعضا این موضوعات پیش می‌آید. البته متأسفانه، برخی افراد از این شرایط سوء استفاده می‌کنند اما اصل این اتفاق به دلیل فشارهایی است که بر مردم وارد شده است.

وی ادامه داد: همه ما در مجلس و دولت باید کاری کنیم که مردم کمی راحت‌تر نفس بکشند، مسائلی همچون مالیات بر آنها فشار وارد کرده است به دلیل تورم مغازه ها تعطیل است یعنی خریداری ندارند و کمتر درآمد دارند و این‌ها که صاحب مغازه نیستند باید اجاره بپردازند و اکثرا اجاره کار هستند و وقتی که نمی توانند یک ماه یا دو ماه اجاره بدهند، این اتفاقات می‌افتد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید بیشتر به معیشت مردم توجه کنیم و لایحه بودجه هم باید بیشتر به سمت مردم و معیشت آنها باید برود.

انارکی محمدی درباره انتخاب همتی به ریاست بانک مرکزی گفت: آقای همتی قبلا بودند و سابقه هم دارند و در این حوزه کار کرده‌اند. قطعاً نیاز به تغییراتی است تا بتوانند کار خود را آغاز کنند. امیدوارم اوضاع براساس آنچه که می‌بینیم خوب باشد و گرنه وضعیت کشور را می‌دانیم نمی‌توانیم بگوییم او می‌آید معجزه می‌کند. امیدوارم این وضعیتی که داریم بهتر شود.

وی درباره اینکه استیضاح‌هایی که در مجلس در این شرایط صورت می‌گیرد چقدر نتیجه دارد چراکه ایشان هم قبلا توسط استیضاح در مجلس برکنار شد، گفت: زمانی استیضاح کارآمد می‌شود که شرایط بیرونی و شرایط کشور به این شدت تاثیرگذار نباشد. وقتی وضعیت کشور در چنین شرایطی است، برخی از وزرا که ضعیف هستند می‌توانند قوی‌تر عمل کنند سوال و استیضاح ابزاری است که مجلس دارد و می‌تواند فشار وارد کند اما اینکه انتظار داشته باشیم در این شرایط موثر باشد درست نیست مخصوصا که همه متوجه شدند که استیضاح همتی اشتباه بود.

