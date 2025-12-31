توسعه عدالت آموزشی، حرکتی زنده و مردمی است

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه چهارشنبه 10 دی 1404، در ادامه برنامه‌های سفر دولت وفاق به چهارمحال و بختیاری، در جلسه توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، با اشاره به مسیر طی‌شده در شکل‌گیری این حرکت مردمی اظهار داشت: در آغاز راه جلسات متعددی برگزار شد تا به یک زبان مشترک برسیم، اما امروز وقتی به مسیر طی‌شده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که زندگی در دل این حرکت جریان پیدا کرده و رشد، بالندگی، ایثار و فداکاری به‌روشنی خود را نشان می‌دهد.

رئیس جمهور با اشاره به جلوه‌های انسانی و اخلاقی شکل‌گرفته در این مسیر گفت: صحنه‌هایی که در این مسیر دیده می‌شود، دل انسان را به لرزه می‌اندازد؛ از پدر و مادری که برای آینده فرزندشان از داشته‌های خود می‌گذرند تا معلمی که برای آموزش شاگردانش از دارایی شخصی خود هزینه می‌کند. این‌ها جلوه‌هایی از انسانیت، عشق و مسئولیت‌پذیری است که جامعه را زنده نگه می‌دارد.

پزشکیان با تأکید بر نقش معلمان در ساخت آینده کشور افزود: شما سرمایه‌های این سرزمین هستید و آینده کشور در دستان شما شکل می‌گیرد. هر نگاهی که به دانش‌آموز منتقل می‌شود، فردای جامعه را می‌سازد. اگر توانمندی، عزت‌نفس و باور به خود را منتقل کنیم، نسلی توانمند شکل می‌گیرد و اگر ناامیدی و ناتوانی القا شود، همان در آینده تکرار خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به نقش آموزش در پرورش انسان‌های توانمند گفت: آموزش فقط انتقال دانش نیست؛ آموزش یعنی ساختن باور، ایجاد اعتماد به‌نفس و پرورش انسان‌هایی که بتوانند بایستند، تصمیم بگیرند و مسئولیت بپذیرند. بسیاری از آنچه انسان در زندگی می‌آموزد، نه از کتاب بلکه از رفتار و منش معلمان و الگوها شکل می‌گیرد.

پزشکیان با بیان خاطراتی از دوران تحصیل خود افزود: بسیاری از معلمانم نه با درس گفتن، بلکه با رفتارشان به من آموختند. رفتار آن‌ها، شیوه نگاهشان و نحوه برخوردشان با دانش‌آموزان، بیش از هر سخنی اثرگذار بود. همین رفتارهاست که شخصیت انسان را می‌سازد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ساخت مدرسه هدف نهایی نیست گفت: ساختمان وسیله است، نه هدف. مدرسه ساخته می‌شود تا درون آن انسان ساخته شود. هدف، پرورش نسلی است که بتواند بیاندیشد، خلق کند و آینده را بسازد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت باور به توانایی نسل جوان اظهار داشت: اگر به جوانان اعتماد کنیم و زمینه رشدشان را فراهم کنیم، آنان خواهند توانست کارهای بزرگ انجام دهند. هیچ ملتی با ناامیدی پیشرفت نکرده است. پیشرفت از ایمان به توانستن آغاز می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه آینده ساخته می‌شود نه اینکه اتفاق بیافتد تصریح کرد: آینده را کسانی می‌سازند که باور دارند می‌توانند. اگر به نسل جوان بیاموزیم که آینده را خودشان می‌سازند، آن‌ها نیز مسئولیت آن را می‌پذیرند و برایش تلاش می‌کنند.

پزشکیان با اشاره به نقش استعدادهای متنوع در جامعه گفت: هر انسانی توانمندی خاص خود را دارد؛ یکی در علم، یکی در هنر، یکی در مهارت‌های فنی و دیگری در مدیریت. جامعه زمانی پیشرفت می‌کند که همه این استعدادها دیده شوند و فرصت بروز پیدا کنند.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم شناسایی و پرورش استعدادها افزود: هیچ انسانی بی‌استعداد نیست؛ وظیفه ما این است که شرایط شکوفایی استعدادها را فراهم کنیم. جامعه‌ای که استعدادهایش را نادیده بگیرد، خود را از پیشرفت محروم کرده است.

پزشکیان با اشاره به نمونه‌هایی از مشارکت مردمی در ساخت مدارس و توسعه آموزشی گفت: تجربه‌های موفق نشان داده است که وقتی مردم پای کار می‌آیند، می‌توان کارهای بزرگی انجام داد. مشارکت مردمی، رمز موفقیت بسیاری از طرح‌هاست و باید تقویت شود.

رئیس جمهور با تأکید بر نقش معلمان در شکل‌دهی آینده کشور اظهار داشت: معلمان با رفتار، گفتار و باور خود آینده را می‌سازند. هر کلمه، هر نگاه و هر رفتار معلم می‌تواند سرنوشت یک انسان را تغییر دهد.

پزشکیان در پایان با تأکید بر ضرورت امید، باور و تلاش جمعی گفت: آینده این کشور به دست کسانی ساخته می‌شود که ایمان دارند می‌توانند. اگر باور کنیم، اگر تلاش کنیم و اگر کنار هم بایستیم، می‌توانیم آینده‌ای روشن، آباد و سربلند برای ایران بسازیم.