گفت‌وگوی عراقچی با وزیر امور خارجه بحرین

گفت‌وگوی عراقچی با وزیر امور خارجه بحرین
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین طی تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین طی تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ گفت‌وگو کردند. 

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از تنش‌های فزاینده در جنوب یمن، خواستار تلاش همه کشورهای منطقه برای حفظ وحدت  و یکپارچگی این کشور شد و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران یمن را از مسیر گفتگو میان همه گروه‌های یمنی میسر می‌داند. 

وزیر خارجه بحرین ضرورت حفظ صلح و ثبات در یمن و منطقه را مورد تاکید قرار داد.

وزرای امور خارجه ایران و بحرین ابراز امیدواری کردند که تلاش‌های موجود منجر به حل مشکلات موجود و حفظ یکپارچگی یمن و تحکیم ثبات در این کشور منجر گردد.

 

 

