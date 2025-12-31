خبرگزاری کار ایران
رئیس دادگستری شهرستان فسا خبر داد؛

تکذیب کشته شدن یک نفر در جریان حمله به فرمانداری فسا/ بازداشت ۴ تن از مهاجمان/ ۳ مأمور نیروی انتظامی زخمی شدند

رئیس دادگستری شهرستان فسا با رد شایعات شکل گرفته در مورد کشته شدن فردی به نام مهدی سماواتی در جریان این هجوم گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و صرفا طرح شایعه از سوی معاندین است.

به گزارش ایلنا، رئیس دادگستری شهرستان فسا در خصوص تصاویر منتشر شده از حمله به فرمانداری فسا گفت: در هجوم تعدادی افراد به فرمانداری قسمتی از شیشه و درب نگهبانی فرمانداری تخریب شده است.

حامد استوار گفت: در ادامه این حا‌دثه و ورود نیروی انتظامی ۴ تن از مهاجمان بازداشت شدند.

وی افزود: در جریان این حمله ۳ تن از مأموران نیروی انتظامی نیز زخمی شدند.

رئیس حوزه قضایی فسا همچنین با رد شایعات شکل گرفته در مورد کشته شدن فردی به نام مهدی سماواتی در جریان این هجوم گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و صرفا طرح شایعه از سوی معاندین است.

وی افزود: شناسایی افراد مهاجم حکایت از آن دارد که تعدادی از مهاجمان به فرمانداری فسا از اهالی این شهرستان نیستند.

 

