پورمحمدی:
نباید درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق در بودجه آورده شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حجم بودجه گفت: نباید درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق در بودجه آورده شود خط قرمز دولت این است که بودجه نباید منجر به تورم شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حمید پورمحمدی در پایان جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: خط قرمز دولت این است که بودجه نباید منجر به تورم شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حجم بودجه گفت: نباید درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق در بودجه آورده شود ولی اگر درآمدهای واقعی گنجانده شود میتوان افزایش داد.