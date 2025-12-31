به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حمید پورمحمدی در پایان جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: خط قرمز دولت این است که بودجه نباید منجر به تورم شود.

رئیس سازمان برنامه و‌ بودجه درباره افزایش حجم بودجه گفت: نباید درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق در بودجه آورده شود ولی اگر درآمدهای واقعی گنجانده شود می‌توان افزایش داد.

