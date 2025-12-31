خبرگزاری کار ایران
حبیب زاده در تذکر شفاهی:

در لایحه بودجه سال آینده تناسب لازم بین تورم و حقوق ایجاد شود

نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار کشور سال ۱۴۰۳ تورم ۳۲ درصد و در ۱۴۰۴ تورم بیش از ۴۵ درصد بوده است و لازم است در لایحه بودجه سال آینده تناسب لازم بین تورم و حقوق ایجاد شود تا زندگی کارکنان دولت و معیشت آنها امکانپذیر باشد. بنابراین افزایش حقوق حداقل ۴۲ درصد دیده شود.

به گزارش ایلنا، عزت الله حبیب زاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: صادقانه می‌گویم آنچه که امروز اهمیت دارد طرح مسایل اقتصادی، تورم و توسعه اشتغال است.

وی افزود: براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار کشور سال ۱۴۰۳ تورم ۳۲ درصد و در ۱۴۰۴ تورم بیش از ۴۵ درصد بوده است و لازم است در لایحه بودجه سال آینده تناسب لازم بین تورم و حقوق ایجاد شود تا زندگی کارکنان دولت و معیشت آنها امکانپذیر باشد. بنابراین افزایش حقوق حداقل ۴۲ درصد دیده شود.

وی در پایان خطاب به تیم اقتصادی دولت گفت: پیشنهاد می‌شود تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم و مدیریت فضای اقتصادی کشور برنامه ریزی درست انجام دهند.

