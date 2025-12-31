خانه



سیاسی



مجلس ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۸:۵۷

حبیب زاده در تذکر شفاهی:

در لایحه بودجه سال آینده تناسب لازم بین تورم و حقوق ایجاد شود

نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار کشور سال ۱۴۰۳ تورم ۳۲ درصد و در ۱۴۰۴ تورم بیش از ۴۵ درصد بوده است و لازم است در لایحه بودجه سال آینده تناسب لازم بین تورم و حقوق ایجاد شود تا زندگی کارکنان دولت و معیشت آنها امکانپذیر باشد. بنابراین افزایش حقوق حداقل ۴۲ درصد دیده شود.