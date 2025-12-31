نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور، عنوان کرد: سخن ما از سر تخریب نیست بلکه از سر دلسوزی است و دلسوزی حقیقی نیز به معنای مطالبه صریح و شجاعانه است. آیا گرانی کمرشکن را در سفره های مردم نمی بینید؟ آیا صدای ناله خانواده هایی را که ماه به پایان می رسد و شرم پدران در نگاه فرزندانشان موج می زند را نمی شنوید؟ روز پدر را به همه پدران زحمتکش تبریک می گویم. آیا دستان خالی پدران عزیز و شرمندگی آنها از نگاه خانواده هایشان را نمی بینید؟ مردم ما نجیب هستند و صبورند اما صبر ملت سرمایه ای نیست که هر روز خرج بی تدبیری ها شود.

وی ادامه داد: زمانی که دختر و داماد شما در کلیپ های خود در فروشگاه های لاکچری خارج از کشور جولان می دهند، مردم در کوچه و پس کوچه های همین شهرها در حسرت یک کالای اساسی روزمره خود هستند. این شکاف فرهنگی و اقتصادی شایسته دولت چهاردهم نیست. شما در ایام انتخابات قول دادید غبار فقر و دغدغه را بزدایید. شما از نشاط اقتصادی، مهار تورم، تولید ملی، عدالت در توزیع منابع و بازسازی اعتماد عمومی سخن گفتید اما امروز در میدان عمل مردم از آن وعده ها می پرسند. چرا سفره ها کوچک تر و امیدها کمرنگ تر شد.

باقرزاده خطاب به رئیس جمهور ادامه داد: بسیاری از مشکلات قابل حل نیستند اما اطراف شما را کسانی گرفته اند که خیر ملت را نمی خواهند، خائنان فکری و اجرایی که با تصمیمات غلط یا منفعت طلبی های کوچک، شکاف بزرگی میان دولت و ملت می اندازند؛ این وضعیت آزمون بزرگی برای شخص شماست. آزمونی که نه بر مبنای گفتار بلکه بر مبنای اقدام و عمل است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اقتدار ملی و قدرت موشکی را از خطوط قرمز کشور دانست و گفت: سخن گفتن در باب اقتدار موشکی ایران در زمانی که رژیم صهیونیستی و ایادی آمریکای هر لحظه دنبال توطئه ای برای تضعیف ما هستند، نیازمند سنجیدگی حداکثری است. قدرت موشکی حاصل خون دل خوردن دانشمندان و ثمره یک عزم ملی در برابر توطئه های جهانی است. هنگامی که ریاست قوه مجریه از این دستاورد با بیانی ناشیانه سخن می گوید عملا به دشمن سیگنال ضعف فرستاده و زمینه گستاخی بیشتر را فراهم می کند شما نه تنها باید اظهارات خود را اصلاح کنید بلکه باید بر این باور تأکید نمایید که اقتدار موشکی خط قرمز ملت ایران است.

وی در تذکری به سخنگوی دولت، عنوان کرد: جایگاه سخنگو، تبیین و دفاع از تصمیمات نهایی هیأت دولت بوده و به معنای نه ارائه تفاسیر سلیقه ای و انکار واقعیت های اجرایی نیست. موضوع نیروهای شرکتی یک معضل ساختاری و اخلاقی است که سال های عدالت استخدامی را زیر سؤال برده است. رئیس جمهور بارها بر این موضوع تأکید داشته است. ساماندهی این افراد به معنای استخدام رسمی نیست بلکه به معنای حذف واسطه های ناکارآمد بوده و قرار بر این است که هزینه های اضافی که به جیب شرکت های پیمانکاری واریز می شود به جیب این عزیزان واریز شود. این اقدام نه تنها بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل نمی کند بلکه عدالت را بر سفره کارگر می آورد و این نگاه که این اصلاح ساختاری را هزینه بر یا غیرضروری جلوه دهد، در واقع تداوم برده داری نوین و زیر پا گذاشتن کرامت کارگر ایرانی است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان در ادامه خطاب به رئیس جمهور و وزیر بهداشت هشدار داد: زنگ خطر گرانی دارو و تجهیزات پزشکی به صدا درآمده است. آیا این صدا را نشنیده اید؟ پس چرا کاری نمی کنید؟ با این روندی که در بودجه سلامت امسال دیده شده، این ره به ترکستان است که می روید و باید منتظر اقدامات ناگوار در عرصه سلامت کشور باشیم لذا اقدام عاجل صورت گیرد.