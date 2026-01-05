نماینده سقز و بانه در گفتوگو با ایلنا:
باید کاری کنیم که مرزبان فوت شده بر اثر سرما، شهید محسوب شود/ امیدوارم مرزبانی به خودش بیاید
نماینده سقز و بانه گفت: اولین موردی که ما باید دنبالش باشیم این است که فردی که چنین شرایط برایش پیش آمده، به عنوان شهید محسوب شود؛ چون در حین انجام خدمت بوده است. اگر این شرایط را ندارد، باید کاری کنیم که حتماً به عنوان شهید محسوب شود.
محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به فوت یک مرزبان در هفته گذشته در مرزهای کردستان به علت یخ زدگی عنوان کرد: تسلیت میگویم هفته گذشته هم در نطق خودم به مشکلات جادههای کردستان اشاره کردم یک آقایی تماس گرفته بود و میگفت مادرم دارد میمیرد، جاده نیست همین باعث شد زودتر از یکی از نمایندگان مجلس که اسمش در آمده بود وقت گرفتم ، این بحث جدی است وقتی راه روستا مسدود است. این شرایط برای مادران باردار، برای بیماران دیالیزی و اینها وجود دارد و اگر جادهها باز باشد، برای بیمار دیگری مشکلی پیش نمیآید.
وی افزود: این مرزبان ما عکس بچهاش را گذاشته و گفته «مواظب پسرم که تازه یاد گرفته بگه بابا باشید». این واقعاً دل هر انسانی را به درد میآورد. جای تأسف دارد. مصیبت بزرگی است. به همه ملت ایران تسلیت میگویم و بسیار متأسف شدیم. اگر واقعاً امکانات درست و حسابی بود، هیچوقت چنین حوادثی پیش نمیآمد. جاده باز میشد، موبایل آنتن میداد، زودتر به دادش میرسیدند. این مشکل برای ما پیش نمیآمد و این داغ دل ما را نمینشاند.
نماینده سقز و بانه در پاسخ این سوال که مشکل از کجاست، گفت: بزرگترین مشکل این است که باید جادههایمان درست شود و امکانات راهداریمان بیشتر شود. جادهها باید بیشتر شود و نیروهای راهداریمان افزایش پیدا کند. وقتی منطقه ما کوهستانی است، باید تجهیزات بیشتر باشد، نیرو بیشتر شود تا برفروبی زودتر انجام شود و این موارد پیش نیاید.
وی در پاسخ به اینکه آیا با نیروهای دفاعی و مرزبانی صحبتی خواهید کرد تا برای مرزبانان کیوسک، وسایل گرمایشی و لباسهای متناسب با منطقه در نظر گرفته شود؟گفت: نیروها و تجهیزات مرزبانی باید بیشتر باشد، مخصوصاً در جاهایی که کوهستانی است. باید جا گرمتر باشد، امکانات گرمایشی بیشتر باشد، جایگزین بیشتر باشد و لباس مناسب در مناطق صعبالعبور فراهم شود. بالاخره باید یک امکانات زیربنایی درست بشود.
وی تاکید کرد: به کل ایرانیان عزیز، بهویژه خانواده آن شهید بزرگوار تسلیت میگویم و امیدوارم امروز مرزبانی به خودش بیاید. در این موارد اولین کاری که میکنیم این است که برای شهید محسوب شدن این افراد است و رایزنیهای لازم را انجام میدهیم و امیدوارم خود مرزبانی هم کار شهید محسوب کردنش را انجام بدهند.
بیگلری گفت: در کل، امکانات پاسگاههای مرزی، بهویژه مناطق کوهستانی، باید بیشتر شود. برای بهبود وضعیت جادهها را خود مرزبانی و خود دولت، مخصوصاً وزارت راه و شهرسازی و راهداری کشور، پیگیری و اقدام کنند. اینها حافظان امنیت ما و مرزداران ما هستند باید مشکلاتشان حل شود تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.
پیش از این سردار رستمی فرمانده مرزبانی کردستان در تشریح حادثه منجر به شهادت این مرزبان فداکار بیان کرد: شهید مجیدیمهر در زمان حرکت از پاسگاه قبلی، با شرایط جوی مساعد مأموریت خود را آغاز میکند، اما در میانه مسیر، به دلیل تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی آبوهوا، منطقه دچار کولاک شدید و بسته شدن مسیر میشود.
وی، ادامه داد: با وجود این شرایط، وی برای پاکسازی مسیر و رساندن نیروها به محل مأموریت، بیشترین مسئولیت را بر عهده گرفت. در نهایت، پس از طی چند کیلومتر مسیر سخت و برفی و با وجود تلاش نیروهای امدادی، چهار نفر از همراهان نجات پیدا کردند، اما این شهید به دلیل فشار جسمی شدید و فداکاری بیوقفه، به مقام رفیع شهادت رسید.
فرمانده مرزبانی کردستان، با اشاره به محدودیتهای امدادی در برخی مناطق مرزی گفت: در حال حاضر، مرزبانی استان کردستان بالگرد اختصاصی در اختیار ندارد و همین موضوع، عملیات امدادرسانی در شرایط بحرانی جوی را با دشواریهایی همراه میکند.