سالار ولایتمدار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به خبر شهادت یک مرزبان در کردستان به دلیل سرمازدگی گفت: ما کشوری هستیم که مجموعه‌ای از اقلیم‌ها را در خود دارد. به لطف خدا، خداوند همه نعمات را به ما عطا کرده است. ما همزمان هم گرمسیریم، هم سردسیریم، هم در نقاطی زیر صفر هستیم و هم بالای صفر. این شرایط اقلیمی کشور ماست.

وی ادامه داد: اینکه در بعضی مواقع، چه به خاطر گرمای شدید و چه به خاطر سرمای شدید، حوادثی در مرزها رخ می‌دهد و ممکن است برخی از مرزبان‌های ما هم خدای ناکرده آسیب ببینند، هیچگاه قابل پذیرش نیست. مسئولان باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند. در دوران دفاع مقدس که شرایط بسیار سخت‌تر بود، اجازه ندادیم حتی یک مورد از این حوادث رخ دهد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: این بحث‌هایی که مطرح می‌شود، می‌تواند به دلیل تعلل یک فرد یا مسئول در یک گوشه کوچک باشد. ما نباید این را به مدیریت عالی مجموعه مرزبانی و مرزبانان تعمیم دهیم. مجموعه مرزبانی حقیقتاً در حال ایثار هستند و شب و روز مراقب هستند که ما با آرامش در کشور زندگی کنیم. لذا ضمن تقدیر و تشکر از همه زحماتشان، این نوع قصورهایی که به‌صورت نادر رخ می‌دهد، پذیرفتنی نیست.

ولایتمدار گفت: ما انتظار داریم که تدبیر کنند و اگر قصوری در بخشی صورت گرفته، بدون هیچ چشم‌پوشی حتماً برای عبرت بقیه و آینده اقدام مقتضی را برابر ضوابط اعمال کنند.

وی درباره اینکه آیا تجهیزات لازم برای گشت‌زنی در مرزها داریم تا جان مرزبان به خطر نیفتد، گفت: برای جلوگیری از چنین حوادثی پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌اند و واقعاً تجهیزات تهیه شده است. شاید قصور موردی بوده یا ناشی از این بوده که فرد فکر نمی‌کرده در مسیر با چنین پدیده‌ای مواجه شود. پوشاک، کفش‌های خاص و کلاه‌های مخصوص برای این شرایط پیش‌بینی و تهیه شده است، ولی شاید خوب استفاده نشده و باید این موضوع بررسی شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: واقعاً برای این شرایط تدبیر شده است. من اخیراً به اتفاق مجمع نمایندگان استان قزوین و استاندار، یک روز بازدید از صفر مرز داشتیم و انصافاً تجهیزات عالی بود. احساس می‌کنم که این یک مشکل فردی و موردی بوده است. حتماً پیگیری خواهیم کرد و اگر به جواب درستی رسیدیم که لازم بود، به مردم عزیزم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

