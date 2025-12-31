سه محور برنامه های رییس جدید بانک مرکزی اعلام شد

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

فرآیند انتخاب آقای دکتر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رای اعتماد دولت به ایشان نهایی شد.

ایشان سه محور را برای برنامه‌ های خود اعلام کردند.

۱. مهار تورم

2. کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی

3. مدیریت ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت

