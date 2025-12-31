سه محور برنامههای رییس جدید بانک مرکزی اعلام شد
سخنگوی دولت سه محور برنامههای رییس جدید بانک مرکزی را تشریح کرد.
سه محور برنامه های رییس جدید بانک مرکزی اعلام شد
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
فرآیند انتخاب آقای دکتر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رای اعتماد دولت به ایشان نهایی شد.
ایشان سه محور را برای برنامه های خود اعلام کردند.
۱. مهار تورم
2. کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی
3. مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت