خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجمع نمایندگان استان خوزستان ارتحال آیت الله شفیعی را تسلیت گفت

مجمع نمایندگان استان خوزستان ارتحال آیت الله شفیعی را تسلیت گفت
کد خبر : 1735710
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مجمع نمایندگان استان خوزستان در پیامی ارتحال آیت الله شفیعی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، عباس پاپی زاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس پیام تسلیت مجمع نمایندگان استان خوزستان را در پی ارتحال آیت الله شفیعی قرائت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

با کمال تأسف، ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان موجب اندوه عمیق جامعه علمی، حوزوی و مردم قدرشناس خوزستان شد. این عالم مجاهد، عمر پربرکت خود را در راه ترویج معارف ناب اهل بیت(ع)، تعلیم و تربیت طلاب و خدمت صادقانه به اسلام و انقلاب اسلامی سپری کرد و آثار علمی، فرهنگی و اجتماعی ایشان همواره مایه برکت و الهام خواهد بود.

بدینوسیله خدمت خانواده محترم ایشان و مردم استان خوزستان تسلیت عرض می‌کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی