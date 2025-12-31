مجمع نمایندگان استان خوزستان ارتحال آیت الله شفیعی را تسلیت گفت
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مجمع نمایندگان استان خوزستان در پیامی ارتحال آیت الله شفیعی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، عباس پاپی زاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس پیام تسلیت مجمع نمایندگان استان خوزستان را در پی ارتحال آیت الله شفیعی قرائت کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
با کمال تأسف، ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان موجب اندوه عمیق جامعه علمی، حوزوی و مردم قدرشناس خوزستان شد. این عالم مجاهد، عمر پربرکت خود را در راه ترویج معارف ناب اهل بیت(ع)، تعلیم و تربیت طلاب و خدمت صادقانه به اسلام و انقلاب اسلامی سپری کرد و آثار علمی، فرهنگی و اجتماعی ایشان همواره مایه برکت و الهام خواهد بود.
بدینوسیله خدمت خانواده محترم ایشان و مردم استان خوزستان تسلیت عرض میکنیم.