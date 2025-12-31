اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی ۱۰ دی ماه مجلس

به گزارش ایلنا، عباس پاپی‌زاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی را بدین شرح قرائت کرد: