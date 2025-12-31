خبرگزاری کار ایران
پاپی‌زاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی ۱۰ دی ماه مجلس
کد خبر : 1735692
عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، عباس پاپی‌زاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی را بدین شرح قرائت کرد:

قاسم روانبخش نماینده مردم قم

محمد رستمی نماینده مردم نیشابور و فیروزه

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل

سیدجواد حسین کیا نماینده مردم کرمانشاه و سنقر

علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار

