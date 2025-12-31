خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزمون ورودی دکترای تخصصی فرماندهی صحنه عملیات در دافوس ارتش برگزار می‌شود

آزمون ورودی دکترای تخصصی فرماندهی صحنه عملیات در دافوس ارتش برگزار می‌شود
کد خبر : 1735654
لینک کوتاه کپی شد.

آزمون ورودی دکترای تخصصی فرماندهی صحنه عملیات، روز جمعه در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آزمون ورودی دکترای تخصصی فرماندهی صحنه عملیات ویژه افسران ارشد ارتش و سایر نیروهای مسلح اعم از سپاه، فرماندهی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با حضور ناظرانی از سازمان سنجش کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش، روز جمعه مورخه ۱۲ دی ماه سال ۱۴۰۴ در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، امکان ثبت نام در این آزمون تا روز پنج شنبه ۱۱ دی ماه برای داوطلبان فراهم است و داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن ۶۶۴۶۱۹۹۲ تماس بگیرند

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی