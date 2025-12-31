به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آزمون ورودی دکترای تخصصی فرماندهی صحنه عملیات ویژه افسران ارشد ارتش و سایر نیروهای مسلح اعم از سپاه، فرماندهی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با حضور ناظرانی از سازمان سنجش کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش، روز جمعه مورخه ۱۲ دی ماه سال ۱۴۰۴ در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، امکان ثبت نام در این آزمون تا روز پنج شنبه ۱۱ دی ماه برای داوطلبان فراهم است و داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن ۶۶۴۶۱۹۹۲ تماس بگیرند

انتهای پیام/