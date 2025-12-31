خبر خوب مجلس برای مردم چیست؟

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۰ دی و در حین موافقت با کلیات طرح مدیریت پسماند خطاب به رئیس مجلس گفت: از آقای قالیباف و هیات رئیسه محترم می‌خواهم خبر خوشی را که دوستان برای هفته آینده دارند به محضر ملت ایران و همکاران برسانند.

وی ادامه داد: من شنیدم یکشنبه را تعطیل کردند که این خبر بدی نبود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان صحبت های خود گفت: بنده در خصوص تعطیلی یکشنبه شوخی کردم.

