بابایی کارنامی:
خبر خوب مجلس برای مردم چیست؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: خبر خوشی که دوستان برای هفته آینده دارند را به محضر ملت ایران برسانید.
به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۰ دی و در حین موافقت با کلیات طرح مدیریت پسماند خطاب به رئیس مجلس گفت: از آقای قالیباف و هیات رئیسه محترم میخواهم خبر خوشی را که دوستان برای هفته آینده دارند به محضر ملت ایران و همکاران برسانند.
وی ادامه داد: من شنیدم یکشنبه را تعطیل کردند که این خبر بدی نبود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان صحبت های خود گفت: بنده در خصوص تعطیلی یکشنبه شوخی کردم.