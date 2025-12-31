خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بابایی کارنامی:

خبر خوب مجلس برای مردم چیست؟

خبر خوب مجلس برای مردم چیست؟
کد خبر : 1735619
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: خبر خوشی که دوستان برای هفته آینده دارند را به محضر ملت ایران برسانید.

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۰ دی و در حین موافقت با کلیات طرح مدیریت پسماند خطاب به رئیس مجلس گفت: از آقای قالیباف و هیات رئیسه محترم می‌خواهم خبر خوشی را که دوستان برای هفته آینده دارند به محضر ملت ایران و همکاران برسانند.

وی ادامه داد: من شنیدم یکشنبه را تعطیل کردند که این خبر بدی نبود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان صحبت های خود گفت: بنده در خصوص تعطیلی یکشنبه شوخی کردم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی