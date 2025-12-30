خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور در پی درگذشت زنده‌یاد مجتبی رحمتی

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت زنده‌یاد مجتبی رحمتی از فعالین رسانه‌ای را به جامعه رسانه، همکاران و خانواده معزز ایشان تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در پیامی ضمن تسلیت ضایعه در گذشت ناگهانی و اندوه بار زنده یاد مجتبی رحمتی از فعالین عرصه رسانه تصریح کرد: مرحوم رحمتی از خبرنگاران اخلاق‌مدار و مدیران دلسوز و متعهد بود که سال‌ها با صداقت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت‌گزاری، در عرصه اطلاع‌رسانی و انجام وظایف سازمانی کوشید و نامی نیک از خود به یادگار گذاشت.

متن پیام تسلیت معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اِنّا لله و اِنّا اِلَیهِ راجِعون

با تأسف و تأثر، درگذشت ناگهانی و اندوه‌بار همکار گرامی‌مان، زنده‌یاد مجتبی رحمتی را به جامعه رسانه، همکاران و به‌ویژه خانواده معزز ایشان صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

مرحوم رحمتی از خبرنگاران اخلاق‌مدار و مدیران دلسوز و متعهد بود که سال‌ها با صداقت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت‌گزاری، در عرصه اطلاع‌رسانی و انجام وظایف سازمانی کوشید و نامی نیک از خود به یادگار گذاشت.

اینجانب از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و برای خانواده محترم و عموم بازماندگان، صبر، آرامش و تسلی خاطر مسئلت دارم. بی‌تردید یاد و خاطره تلاش‌ها و خدمات صادقانه ایشان در خاطر همکاران و جامعه خبری کشور باقی خواهد ماند.

سید محمدمهدی طباطبایی

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی

