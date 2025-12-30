پیام تسلیت معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور در پی درگذشت زندهیاد مجتبی رحمتی
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور در پیامی درگذشت زندهیاد مجتبی رحمتی از فعالین رسانهای را به جامعه رسانه، همکاران و خانواده معزز ایشان تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
اِنّا لله و اِنّا اِلَیهِ راجِعون
با تأسف و تأثر، درگذشت ناگهانی و اندوهبار همکار گرامیمان، زندهیاد مجتبی رحمتی را به جامعه رسانه، همکاران و بهویژه خانواده معزز ایشان صمیمانه تسلیت عرض میکنم.
مرحوم رحمتی از خبرنگاران اخلاقمدار و مدیران دلسوز و متعهد بود که سالها با صداقت حرفهای، مسئولیتپذیری و روحیه خدمتگزاری، در عرصه اطلاعرسانی و انجام وظایف سازمانی کوشید و نامی نیک از خود به یادگار گذاشت.
اینجانب از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی و برای خانواده محترم و عموم بازماندگان، صبر، آرامش و تسلی خاطر مسئلت دارم. بیتردید یاد و خاطره تلاشها و خدمات صادقانه ایشان در خاطر همکاران و جامعه خبری کشور باقی خواهد ماند.
سید محمدمهدی طباطبایی
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی