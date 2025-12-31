خبرگزاری کار ایران
دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در گفت‌وگو با ایلنا:

درخواست اصناف مشخص و روشن است/ جلسه با وزیر کشور هفته آینده برگزار می‌شود
دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار گفت: درخواست‌های اصناف روشن و مشخص است. آنها به شدت نگران مسائل اقتصادی، از جمله تثبیت قیمت ارز، کاهش مشکلات مالیاتی و هزینه‌های مواد اولیه هستند. این مشکلات دغدغه‌های جدی برای اصناف به وجود آورده است. وظیفه ما این است که نظرات و دغدغه‌هایمان را بیان کنیم و امیدواریم که مسئولین هم به این موارد توجه نمایند.

محمد جواد امانی، دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره  اعتصاب و تجمعات اخیر بازاریان و دستور رئیس‌جمهور برای رایزنی وزارت کشور با اصناف، گفت: در دیدار روز گذشته با رئیس‌جمهور برخی اعضای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف تهران حضور داشتند.  

وی در خصوص دعوت وزیر کشور برای رایزنی با اصناف گفت: طبق همان دستوری که رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند، هفته آینده این جلسه با وزیر کشور برگزار خواهد شد و امیدواریم که بتوانیم در این جلسه حضور یابیم و در مورد مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان بحث و تبادل نظر کنیم.

 دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار گفت: درخواست‌های اصناف روشن و مشخص است. آنها به شدت نگران مسائل اقتصادی، از جمله تثبیت  قیمت ارز، کاهش مشکلات مالیاتی و هزینه‌های مواد اولیه هستند. این مشکلات دغدغه‌های جدی برای اصناف به وجود آورده است. وظیفه ما این است که نظرات و دغدغه‌هایمان را بیان کنیم و امیدواریم که مسئولین هم به این موارد توجه کنند.

امانی گفت: ما هم در حد توان خود و با همکاری اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف کشور، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم. با این حال، مسائل مطرح‌شده در روزهای اخیر بخصوص در رسانه‌های بیگانه  مرتبط با بازاریان نبوده  و اصناف با بصیرت کامل و اشراف بر دشمنی بیگانگان خط منافقین داخلی را نقش بر آب خواهند کرد.

