نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، افزود: در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های متولی از جمله وزارتخانه های آموزش‌وپرورش، علوم، بهداشت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و همچنین نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه تولید سرور داخلی حضور داشتند و هر یک دیدگاه‌ها و نیازهای خود را مطرح کردند.

عظیمی‌راد با بیان اینکه نیازهای دستگاه‌ها به‌صورت دقیق بررسی شد، تصریح کرد: وزارت آموزش‌وپرورش و آموزش عالی اعلام کردند برای پشتیبانی پایدار از شبکه آموزش مجازی به تأمین تعداد قابل توجهی سرور نیاز دارند؛ به‌گونه‌ای که مجموع نیاز اعلام‌شده حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه سرور است. هر چند وزارت ارتباطات معتقد است با مدیریت بهینه، بخشی از این نیاز با تعداد سرور کمتری نیز قابل پوشش است و برای این مهم، اعتبارات بودجه‌ای کافی نیز مورد نیاز است.

وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی بحث، تأمین سخت‌افزار از محل تولید داخل بود؛ چرا که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، موضوع امنیت داده‌ها و اطلاعات اهمیت بالایی دارد؛ با توجه به شرایط تحریمی و مخاطرات استفاده از بسترهای خارجی، اتکا به توان داخلی می‌تواند ضریب اطمینان شبکه‌های آموزشی کشور را افزایش دهد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: نماینده یکی از شرکت های دانش‌بنیان حاضر در جلسه توانمندی‌های خود در زمینه تولید، تأمین، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری سرورهای داخلی را ارائه کرد و در مقابل، وزارت ارتباطات دغدغه‌هایی درباره ظرفیت تولید و کیفیت محصولات نسبت به نمونه‌های خارجی مطرح کرد که به‌طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت.

عظیمی‌راد افزود: مطابق قانون جهش تولید دانش‌بنیان، خرید باید با اولویت از تولیدات داخلی انجام شود؛ حمایت از تولیدات داخلی باعث رشد کشور در آینده خواهد شد و در صورت تولید سرورها، نیاز داخل می‌تواند از طریق سرورهای داخلی تأمین شود.

وی ادامه داد: جمع‌بندی کمیسیون و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بر این اساس بود که اولویت خرید باید با تولید داخل باشد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور محسوب می‌شود؛ زیرا نیاز به این زیرساخت‌ها در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. مقرر شد در صورتی که شرکت دانش‌بنیان داخلی نتواند تمام نیازهای وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و علوم را پوشش دهد، وزارت ارتباطات مجاز باشد کمبودها را از سایر منابع تأمین کند، اما اصل بر استفاده حداکثری از توان داخلی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناروری مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم جلسه، نشستی تخصصی و محدودتر با حضور نمایندگان کمیسیون، وزارتخانه های ارتباطات، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و شرکت دانش‌بنیان و معاونت علمی برگزار خواهد شد تا نیازها، زمان‌بندی تأمین و ظرفیت تولید به‌صورت دقیق بررسی و درباره تأمین نهایی سرورها تصمیم‌گیری شود. همچنین وزارت ارتباطات اعلام کرد که با رویکرد و نظر کمیسیون برای خرید از سرور شرکت‌های داخلی همراهی خواهد کرد. این موضوع را می‌توان یکی از دستاوردهای مهم این نشست دانست؛ کمیسیون آموزش نیز بر حمایت از تولید داخلی و اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان خط قرمز مجلس تأکید و انتظار دارد دستگاه‌های اجرایی در این مسیر همراهی جدی داشته باشند.