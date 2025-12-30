وی افزود: در این سازوکار، هم از هدررفت انرژی جلوگیری می‌شود و هم منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی، در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور هزینه می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در همین راستا، امروز از دستگاه‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان بنادر و دریانوردی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دعوت شد تا پروژه‌هایی را که از مسیر ماده ۱۲ به وزارت نفت ارجاع داده‌اند، تشریح کنند. خوشبختانه این دستگاه‌ها گزارش‌های مثبتی ارائه دادند و مشخص شد که پروژه‌هایی از این محل در حال اجراست.

رضایی‌کوچی با اشاره به رویکرد وزارت نفت در این زمینه، تصریح کرد: وزیر نفت عزم جدی برای اجرای ماده ۱۲ دارد و مسیر درستی را در پیش گرفته است. منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی در برخی پروژه‌ها به دستگاه‌ها پرداخت شده و نتایج قابل قبولی نیز به همراه داشته است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها از این ظرفیت قانونی به‌درستی استفاده نکرده‌اند و عملکرد ضعیفی داشته‌اند. کمیسیون عمران به‌صورت جدی مطالبه‌گر اجرای کامل ماده ۱۲ خواهد بود و از دستگاه‌ها می‌خواهد از این ظرفیت قانونی برای تأمین منابع پروژه‌های خود استفاده کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: همچنین مقرر شد جلسه‌ای مشابه با وزارت نیرو برگزار شود تا از ظرفیت ماده ۱۲ در حوزه آب و برق نیز به‌صورت گسترده‌تر استفاده شود و پروژه‌های زیرساختی این بخش‌ها نیز از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین مالی شوند.