رضایی کوچی:

اجرای قانون رفع موانع تولید، فرصتی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تشریح جزئیات نشست این کمیسیون با وزیر نفت، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را ظرفیتی مهم برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تأمین منابع پروژه‌های عمرانی و زیربنایی دانست و بر لزوم اجرای کامل و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها در این زمینه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۹ دی‌ماه) کمیسیون متبوع خود با وزیر نفت، با اشاره به اهمیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یک فرصت استثنایی برای کشور است چرا که دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در اجرای پروژه های خود درصورت صرفه جویی در مصرف انرژی، پروژه را به وزارت نفت ارجاع می‌دهند و معادل صرفه جویی انجام شده از سوی این وزارتخانه به آنها منابع نقدی پرداخت می‌شود.

وی افزود: در این سازوکار، هم از هدررفت انرژی جلوگیری می‌شود و هم منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی، در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور هزینه می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در همین راستا، امروز از دستگاه‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان بنادر و دریانوردی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دعوت شد تا پروژه‌هایی را که از مسیر ماده ۱۲ به وزارت نفت ارجاع داده‌اند، تشریح کنند. خوشبختانه این دستگاه‌ها گزارش‌های مثبتی ارائه دادند و مشخص شد که پروژه‌هایی از این محل در حال اجراست.

رضایی‌کوچی با اشاره به رویکرد وزارت نفت در این زمینه، تصریح کرد: وزیر نفت عزم جدی برای اجرای ماده ۱۲ دارد و مسیر درستی را در پیش گرفته است. منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی در برخی پروژه‌ها به دستگاه‌ها پرداخت شده و نتایج قابل قبولی نیز به همراه داشته است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها از این ظرفیت قانونی به‌درستی استفاده نکرده‌اند و عملکرد ضعیفی داشته‌اند. کمیسیون عمران به‌صورت جدی مطالبه‌گر اجرای کامل ماده ۱۲ خواهد بود و از دستگاه‌ها می‌خواهد از این ظرفیت قانونی برای تأمین منابع پروژه‌های خود استفاده کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: همچنین مقرر شد جلسه‌ای مشابه با وزارت نیرو برگزار شود تا از ظرفیت ماده ۱۲ در حوزه آب و برق نیز به‌صورت گسترده‌تر استفاده شود و پروژه‌های زیرساختی این بخش‌ها نیز از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین مالی شوند.

