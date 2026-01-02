رضا تقیپور در گفتوگو با ایلنا:
برخورد مردم در روزهای اخیر فهیمانه و هوشمندانه بود/ ضرورت گفتوگوی مستقیم، صریح و فوری با مردم
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اینکه مسئولان نتوانند با تصمیمات قاطع، نرخ ارز را کنترل کنند، قطعاً یک اشکال جدی است و به نظر من، برخوردی هم که مردم در یکی دو روز اخیر با این موضوعات داشتند، برخوردی فهیمانه و هوشمندانه بود؛ بهگونهای که در عین انتقال مطالبات خود،فاصلهشان را با کسانی حفظ کردند که خدایناکرده میخواهند این مسائل را بهاشتباه سیاسی یا امنیتی کنند، که این نیز به ضرر جامعه است.
رضا تقیپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه طی چند روز اخیر شاهد بودیم برخی از اصناف و مردم به دلیل بالا رفتن نرخ ارز در کشور نارضایتی هایی داشتند و حتی تجمعاتی را در این خصوص تشکیل دادند، باید چه اقداماتی صورت گیرد تا به مطالبات و خواستههای این افراد پاسخ داده شود، گفت: به هر صورت اقتصاد فرآیندها و چارچوبهای مشخصی دارد؛ بنابراین زمانی که بهیکباره با یک پدیده غیرعادی و نامتعارف مواجه میشویم، این موضوع نشان میدهد که عوامل دیگری، از جمله عوامل بیرونی، میتوانند تأثیرگذار باشند.
نماینده تهران تاکید کرد: البته وقتی این نکته را مطرح میکنیم، به این معنا نیست که خداییناکرده نظرمان این باشد که تکتک افرادی که وارد این موضوع میشوند یا حتی اعتراض خود را بیان میکنند، عوامل خارجی هستند؛ بلکه مقصود این است که آن پیشران، پیشانداز و راهانداز این جریان را باید با دقت شناسایی کرد. قطعاً در این موضوع، عوامل داخلی که زمینهساز هستند هم دخیل و مؤثرند.
وی خاطرنشان کرد: به تعبیر آن شعر مشهور مولوی که میگوید: «اول ای جان دفع شر موش کن / وانگهی در جمع گندم کوش کن»، باید توجه داشت یعنی تا زمانی که در داخل کشور در فرآیندهای ما یکسری اشکالات وجود دارد و موشی بهقول معروف در انبار است؛ نمیتوانیم ذخیرهسازی درستی داشته باشیم و هرچه تلاش کنیم، طبیعتاً به هدر خواهد رفت.
تقیپور با بیان اینکه فرآیندها را باید بهصورت منطقی بررسی کنیم، گفت: ماههاست که در مجلس نسبت به بحث افزایش نرخ ارز و سیاستهای ارزی تذکر داده میشود، هنگامی که به این تذکرات توجه نمیشود یا در تدابیر اجرایی و عملیات اجرایی اعمال نمیگردد، طبیعتاً مجموع این عوامل، فشار اجتماعی ایجاد میکند که حتماً باید با ظرافت و دقت بسیار با آن برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حوزه عملیات رسانهای، جنگ رسانهای و عملیات شناختی، ضعف مفرطی داریم. بهقول معروف، بزرگترین نقطه قوت دشمن که امروز بر آن مانور میدهد و بارها هم نسبت به آن تذکر داده شده، همین موضوع است. نمیخواهم بگویم همه چیز به این عامل بازمیگردد، اما اگر نگاه کنید، از آن طرف یگان ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی، مرکز اعتدال و آن مرکزی که در آلبانی وجود دارد و تا حدودی تضعیف شد و جاهای مختلف، بهصورت ۲۴ ساعته و با ظرفیت بسیار بالای فنی و نیروی انسانی، در حال تولید محتواهای مخرب شناختی و رسانهای علیه مردم ایران هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حال باید پرسید ما در مقابل تا چه اندازه با این موضوعات مقابله میکنیم؟ چه کسانی واقعاً از فضای روانی و شناختی کشور دفاع میکنند؟ اینها مباحثی است که بارها مطرح شده و مسئله تازهای نیست؛ همان مسئله قدیمی «از کاه کوه ساختن» حتما جنگ شناختی و رسانهای دشمن است.
وی با بیان اینکه راهحل آن هم مشخص است؛ شفافسازی، تبیین و گفتوگوی مستقیم و صریح مسئولان با مردم، آن هم بهصورت فوری و حتی همزمان با اجرای تصمیمات، باید انجام شود، یادآور شد: برای مثال، در موضوع بنزین، توضیحاتی ارائه شد، از سوی دیگر مردم عزیز ما که در این جامعه زندگی میکنند، موضوع را درک کردند. همه قبول دارند که نباید به جامعه شوک وارد کرد، اما در عین حال همه میدانند که روند فعلی هم قابل تداوم نیست. بنابراین با همفکری و هماهنگی میتوان این تصمیمات را اتخاذ کرد.
تقیپور تاکید کرد: برخی تصور میکنند گرانسازی به نفع کسبه و اصناف است، اما واقعیت این نیست. بسیاری از آنها افراد فهیم و دارای نگاه بلندمدت هستند و بهخوبی میدانند اگر اقتصاد وارد رکود شود و قدرت خرید مردم کاهش یابد، نخستین گروهی که متضرر میشوند، خود اصناف، بازار و تولیدکنندگان هستند و گرانی به نفع آنها هم نیست، چراکه سرمایه در گردششان کاهش مییابد، قدرت تولیدشان افت میکند و ظرفیت فعالیتشان پایین میآید؛ همه اینها زیانهایی است که خود آنها هم به آن آگاهاند.
وی بیان کرد: اینکه مسئولان نتوانند با تصمیمات قاطع، نرخ ارز را کنترل کنند، قطعاً یک اشکال جدی است و انتظار میرود دولت با تدابیر و سیاستهای درست، این مسائل را اصلاح کند. به نظر من، برخوردی هم که مردم در یکی دو روز اخیر با این موضوعات داشتند، برخوردی فهیمانه و هوشمندانه بود؛ بهگونهای که در عین انتقال مطالبات خود، فاصلهشان را با کسانی حفظ کردند که خدایی ناکرده میخواهند این مسائل را بهاشتباه سیاسی یا امنیتی کنند، که این نیز به ضرر جامعه است.