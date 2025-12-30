بازدید معاون اقتصادی سازمان بازرسی و ۲۶ هیئت از جایگاههای عرضه سوخت تهران
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، در جریان آغاز طرح ضربتی بازدید از جایگاههای عرضه سوخت استان تهران، به همراه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از جایگاههای سوخت تهران بازدید کرد و بر ضرورت ارتقای خدمترسانی و مقابله جدی با تخلفات تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، ستار شیرعالی معاون امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت مؤثرتر بر نحوه خدمترسانی به مشتریان در جایگاههای عرضه سوخت، «طرح بازدید از جایگاههای عرضه بنزین و نفتگاز در سطح منطقه تهران» را تدوین و اجرا کرد.
این طرح با هدف شناسایی تخلفات احتمالی و برخورد با متخلفان جایگاههای سوخت به اجرا درآمد.
ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به همراه کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و همچنین بازرس کل و معاون بازرسی امور نفت، در یکی از جایگاههای سوخت تهران حضور یافتند و ضمن بررسی وضعیت خدمترسانی، مواردی همچون کیفیت فرآورده، سلامت تجهیزات، رعایت نرخهای مصوب و اجرای طرح کهاب (جمعآوری بخارات بنزین) را مورد ارزیابی میدانی قرار دادند.
این بازدی بخشی از برنامه گستردهای است که با حضور بیش از ۲۶ هیئت بازرسی و حدود ۱۲۰ نفر از بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سازمان تعزیرات حکومتی در سطح استان تهران اجرا گردید؛ بنابراین گزارش، جایگاههای مورد بازدید بر اساس میزان شکایات مردمی، حجم فروش و پراکندگی نواحی تعیین شده بودند.
شیرعالی در جریان این بازدید تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، ارتقای سطح خدمترسانی به مردم و برخورد قاطع با تخلفات جایگاههای سوخت است و هیچگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.
وی همچنین با حضور میدانی در میان مردم مراجعه کننده به این جایگاه، ضمن گفتوگو با آنان، مستقیماً در جریان مشکلات و معضلات موجود در این جایگاه عرضه کننده سوخت قرار گرفت