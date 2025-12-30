این طرح با هدف شناسایی تخلفات احتمالی و برخورد با متخلفان جایگاه‌های سوخت به اجرا درآمد.

ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به همراه کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین بازرس کل و معاون بازرسی امور نفت، در یکی از جایگاه‌های سوخت تهران حضور یافتند و ضمن بررسی وضعیت خدمت‌رسانی، مواردی همچون کیفیت فرآورده، سلامت تجهیزات، رعایت نرخ‌های مصوب و اجرای طرح کهاب (جمع‌آوری بخارات بنزین) را مورد ارزیابی میدانی قرار دادند.

این بازدی بخشی از برنامه گسترده‌ای است که با حضور بیش از ۲۶ هیئت بازرسی و حدود ۱۲۰ نفر از بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان تعزیرات حکومتی در سطح استان تهران اجرا گردید؛ بنابراین گزارش، جایگاه‌های مورد بازدید بر اساس میزان شکایات مردمی، حجم فروش و پراکندگی نواحی تعیین شده بودند.

شیرعالی در جریان این بازدید تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم و برخورد قاطع با تخلفات جایگاه‌های سوخت است و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

وی همچنین با حضور میدانی در میان مردم مراجعه کننده به این جایگاه، ضمن گفت‌وگو با آنان، مستقیماً در جریان مشکلات و معضلات موجود در این جایگاه عرضه کننده سوخت قرار گرفت