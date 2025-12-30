به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آئین بزرگداشت یوم الله ۹ دی ماه که در بندرعباس برگزار شد، ضمن گرامیداشت این روز، به بصیرت ملت ایران اشاره و اظهار کرد: حماسه نهم دی ماه، نکات برجسته‌ای در درون خود دارد و گرامیداشت این حماسه، در حقیقت نوعی شکرگزاری است؛ شکر نعمت‌های هویت ایمانی و دینی و با بصیرت بودن ملت ایران.

وی ادامه داد: هویت ایمانی ملت ایران، ریشه‌ای عمیق دارد و مربوط به امروز و دیروز نیست از این رو دشمن با علم به این موضوع، تلاش دارد به ریشه ایمانی ملت ایران آسیب بزند. دشمن برای مدت ۷۰ سال، جزایر ما را به استعمار خود در آورده بود اما مردم استان هرمزگان، در نهایت استعمارگران را بیرون راندند و با هویت ملی، جزیره هرمز را آزاد کردند. مردم در ۹ دی ماه نیز با اتکا به هویت ایمانی و ملی خویش، حماسه آفریدند.

امیر ایرانی «نعمت هویت انقلابی» ملت ایران را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: هویت انقلابی محرک حماسه ۹ دی بود. اگر امروز هم توانسته‌ایم در قله‌های افتخار بایستیم، به دلیل وجود نعمت هویت ملی، ایمانی و انقلابی در ملت ایران است؛ همه ما باید شکرگذار این نعمت‌ها باشیم.

وی وحدت را یکی از ارکان موفقیت کشور دانست و افزود: در هیچ یک از کشورهای جهان، ادیان و مذاهب نتوانسته‌اند در حد اعلای آرامش زیست داشته باشند اما در ایران اسلامی، اوضاع متفاوت است و ما شاهد رنگین‌کمانی از وحدت اقوام و ادیان هستیم به طوریکه در هیچ یک از کشورهای جهان، چنین امری دیده نمی‌شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه به وجود نعمت ولایت در ایران اسلامی اشاره و تاکید کرد: من معمولاً در مناسبت‌های مختلف، برای فرماندهان دیگر کشورها، پیام تبریک ارسال می‌کنم، یکی از مقامات عالی این کشورها، در پاسخ به پیام من، بعد از جنگ ۱۲ روزه، ارادت خود را به مقام معظم رهبری ابراز کرد. این مهم نشانگر آن است که دیگر کشورها نیز به اهمیت وجود نعمت ولایت در ایران اسلامی، پی برده‌اند.

وی ادامه داد: دشمن امروز می‌خواهد نعمت‌های موجود را از دست ملت ایران بگیرد که البته در جنگ ۱۲ روزه پاسخ خود را گرفت و همانطور که فرمانده معظم کل قوا فرمودند، دشمن غلط زیادی کرده است.

امیر ایرانی با بیان اینکه دشمن از تفنگ و موشک نمی‌ترسد، گفت: ترس دشمن از قدرت ایمان ملت ایران است چراکه می‌داند اساسا چنین دسترسی برای آنان وجود ندارد. امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به پشتوانه ملت ایران در صحنه حاضرند و همه ما، اقتدار خود را از مردم یاد گرفته‌ایم

