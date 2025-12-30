وی با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه محمد(ص) اظهار داشت: آیه‌ای که در ابتدای سخنانم تلاوت شد، از آیات بسیار مهم قرآن است و به‌روشنی به مسئله نفاق و بیماری دل‌ها می‌پردازد. خدای متعال در این سوره، با تعابیری دقیق، از کسانی سخن می‌گوید که در دل خود کینه و نفاق پنهان کرده‌اند و گمان می‌کنند این زشتی‌های درونی هرگز آشکار نخواهد شد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: قرآن کریم می‌فرماید آیا بیماردلان گمان می‌کنند خداوند کینه‌های انباشته‌شده آنان را آشکار نخواهد کرد؟ این در حالی است که خداوند به پیامبر اکرم(ص) خطاب می‌کند اگر اراده کنیم، آنان را به تو نشان می‌دهیم تا با چهره‌شان شناخته شوند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر دقت الهی در افشای جریان نفاق تصریح کرد: قرآن یک گام فراتر می‌گذارد و می‌فرماید حتی نیازی به معرفی ظاهری این افراد نیست؛ بلکه آنان از نوع سخن گفتن، ادبیات به‌کاررفته، نیش و کنایه‌ها، شیوه طرح شبهات، و نوع ارتباطات داخلی و خارجی‌شان شناخته می‌شوند.

وی ادامه داد: این جریان‌ها با زیر سؤال بردن ارزش‌ها، القای تردید، و چینش خاص ادبیات خود، هویت واقعی‌شان را آشکار می‌کنند، هرچند گمان کنند که هرگز رسوا نخواهند شد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به ادامه آیه «وَاللهُ یَعْلَمُ أَعْمَالَکُمْ» خاطرنشان کرد: خداوند به‌طور کامل بر اعمال همه انسان‌ها، چه مؤمنان و چه فتنه‌گران، آگاه است. اگر فتنه‌گران به صحنه می‌آیند، خدا اعمال آنان را می‌داند و اگر حماسه‌ای چون ۹ دی رقم می‌خورد و خروش تاریخی ملت ایران به نمایش گذاشته می‌شود، آن نیز در محضر علم الهی ثبت و ضبط می‌شود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه تأکید کرد: یوم‌الله ۹ دی، صحنه‌ای بود که در آن جایگاه واقعی فتنه‌گران و جایگاه مؤمنان، مجاهدان و حماسه‌سازان به‌روشنی مشخص شد. این روز، تجلی بصیرت مردم و گواهی روشن بر تحقق وعده الهی در آشکار شدن حق از باطل است.

امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت پایبندی به عهد با امام(ره) و رهبری، گفت: فراز و نشیب‌های انقلاب، میدان شناسایی مجاهدان واقعی و افشای چهره فرصت‌طلبان است.

آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری با اشاره به حوادث و تحولات مقطعی در مسیر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: گاهی صحنه‌هایی در جامعه پدید می‌آید که برای همه، به‌ویژه طلاب و نیروهای انقلابی، آموزنده است. این صحنه‌ها در حقیقت میدان آزمونی است برای آن‌که مشخص شود چه کسانی مجاهدانه پای کار انقلاب می‌مانند.

وی افزود: از روزی که با انقلاب اسلامی پیمان بسته شد و مردم و طلاب با امام راحل(ره) بیعت کردند و پس از آن نیز دست بیعت خود را به رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، سپردند، این تعهد، ملاک حضور و ماندگاری در مسیر انقلاب بوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری صریح کرد: اگر حوزه علمیه، کیان و هویت خود را نشناسد و از آن صیانت نکند، دچار آسیب و مشکل خواهد شد. چه در دوران پیش از انقلاب و چه پس از پیروزی آن، همواره فراز و فرودها و مشکلاتی در مسیر حوزه و انقلاب وجود داشته است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: این شرایط برای آن است که روشن شود چه کسانی در میدان می‌مانند و مجاهدان واقعی چه افرادی هستند. طلاب، فضلای حوزه، اساتید، مردم و در نهایت کل کشور، هنگامی که جبهه‌ای گشوده می‌شود، با تمام وجود وارد میدان مبارزه با دشمن می‌شوند.

وی ادامه داد: در مقابل، عده‌ای با کارشکنی و سوءاستفاده از شرایط، تلاش می‌کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. این افراد با تحریک برخی تجمعات و نشان دادن چراغ سبز به جریان‌های خاص، قصد ورود به میدان را دارند، اما تاکنون به اهداف خود نرسیده‌اند.

آیت‌الله حسینی بوشهری در ادامه سخنان خود تأکید کرد: اعمال، رفتار و نوع حضور افراد، معیار اصلی شناسایی مجاهدان در عرصه انقلاب است. در کنار آنان، صابران نیز شناخته می‌شوند؛ کسانی که با صبر، بصیرت و استقامت مسیر حق را ادامه می‌دهند.

وی تصریح کرد: همه گفتارها و مواضع مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود کدام سخنان در جهت مصالح اسلام، قرآن، مکتب اهل‌بیت(ع) و انقلاب اسلامی است. این روند، در حقیقت افشاگر چهره کسانی است که گمان می‌کنند می‌توانند نیات درونی خود را پنهان کنند و کسی از آن آگاه نشود.

آیت‌الله حسینی بوشهری با تشریح ریشه‌ها و اهداف فتنه ۸۸، تأکید کرد: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در پی مقابله با نهضت امام خمینی(ره) و اصل ولایت فقیه بوده است و حماسه ۹ دی نقطه پایان این توطئه‌ها بود.

وی با اشاره به زمینه‌های شکل‌گیری فتنه‌ها در جمهوری اسلامی ایران گفت: از همان روزهای آغازین نهضت اسلامی و حتی پیش از پیروزی انقلاب، دشمنان تلاش کردند مانع به ثمر رسیدن انقلاب شوند. آنان کوشیدند امام خمینی(ره) را از بازگشت به کشور منصرف کنند و با القای خطر جانی، ایشان را از همراهی با مردم بازدارند، اما امام با صراحت اعلام کرد که باید در کنار مردم باشد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: پس از پیروزی انقلاب نیز دشمنان بیکار ننشستند و با روش‌ها و ابزارهای مختلف به دنبال ضربه زدن به نظام نوپا بودند؛ از تحمیل جنگ تحمیلی گرفته تا ایجاد بحران‌های داخلی و فتنه‌های پیچیده.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به سابقه مجاهدت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: رهبر عزیز انقلاب، سال‌ها پیش از زعامت، در متن مبارزه و دفاع مقدس حضور داشتند. چهره ایشان بارها در سنگرهای رزمندگان و در کنار سفره‌های ساده و بی‌آلایش مجاهدان دیده شده است.

وی ادامه داد: دشمنان به اهمیت جایگاه رهبری واقف‌اند و حتی سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب را به‌صورت دقیق ترجمه، تحلیل و مبنای برنامه‌ریزی‌های راهبردی خود قرار می‌دهند. این نشان می‌دهد که رهبری در نظام اسلامی یک عنصر محوری و تعیین‌کننده است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فتنه سال ۱۳۸۸ تصریح کرد: در ابتدا تصور می‌شد ماجرا صرفاً یک اختلاف انتخاباتی است؛ انتخاباتی که حدود ۴۰ میلیون نفر در آن شرکت کردند و یک نفر پیروز شد و دیگری رأی لازم را به دست نیاورد. اعتراض‌ها با ادعای تقلب آغاز شد، اما به‌تدریج ماهیت واقعی فتنه آشکار شد.

وی ادامه داد: با گذشت زمان و با صبر، بردباری و سعه‌صدر رهبر معظم انقلاب، مردم دریافتند که مسئله دیگر صرفاً یک دعوای انتخاباتی نیست، بلکه هدف اصلی، ضربه زدن به اصل نظام، ولایت فقیه، اسلام و ارزش‌های عاشورایی است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به وقایع تلخ ایام سوگواری سیدالشهدا(ع) اظهار داشت: فتنه‌گران حتی به پرچم‌ها و خیمه‌های امام حسین(ع) رحم نکردند و در ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) دست به هتک حرمت، آتش‌زدن و انواع خشونت‌ها زدند.

وی تأکید کرد: همین اقدامات باعث شد ماهیت واقعی فتنه برای مردم آشکار شود و ملت ایران با بصیرت و آگاهی، در ۹ دی‌ماه حماسه‌ای بزرگ آفریدند و با حضور قاطع خود، بساط فتنه را جمع کردند.

امام جمعه قم با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم قم در حماسه ۹ دی، این حرکت را «حماسه‌ای خروشان و ماندگار» توصیف کرد و گفت: این خاطره هرگز از ذهن ملت ایران پاک نخواهد شد. مردم، بدون هیچ فراخوان و اطلاع قبلی، به میدان آمدند و با حضور آگاهانه خود پیامی روشن و قاطع به دشمنان خارجی و عوامل داخلی آن‌ها دادند.

وی افزود: مردم با این حضور اعلام کردند که تا زمانی که در صحنه هستند، هیچ‌کس حق تعرض و تجاوز به مکتب اهل‌بیت(ع)، اسلام، قرآن، انقلاب اسلامی و رهبری را نخواهد داشت و دشمنان باید سر جای خود بنشینند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به شیوه‌های همیشگی دشمنان برای ایجاد آشوب و فتنه، تصریح کرد: هر زمان که حادثه‌ای رخ می‌دهد، دشمنان با بسیج سفارتخانه‌ها، عوامل نفوذی و مزدوران خود تلاش می‌کنند بحران‌آفرینی کنند؛ همان‌گونه که در عمل نیز چنین کردند. اما هنگامی که با دست قدرت ملت ایران مواجه می‌شوند، یکی پس از دیگری اعلام می‌کنند که هیچ دخالتی نداشته‌اند.

وی با لحنی قاطع گفت: این ادعاها دروغ محض است؛ چرا که اگر دشمنان به پیروزی می‌رسیدند، امروز در تمام صحنه‌های فتنه‌ای که به راه انداخته بودند جشن و پایکوبی به راه می‌انداختند و حتی برای تقسیم قدرت و آماده‌سازی تاج و تخت برنامه داشتند. اما ملت ایران هرگز چنین اجازه‌ای نخواهد داد؛ نه امروز، نه فردا و نه در آینده.

آیت‌الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی نارضایتی‌های موجود در جامعه اظهار داشت: ممکن است در مقاطع کوتاه‌مدت و در یکی دو روز اخیر، به دلیل ناکارآمدی یا عملکرد ضعیف برخی کارگزاران، مشکلاتی برای مردم ایجاد شده باشد. من با صدای بلند اعلام می‌کنم که مردم عزیز باید حساب اصل نظام اسلامی را از عملکرد برخی مسئولان جدا کنند.

وی تأکید کرد: نظام اسلامی، نظامی ریشه‌دار و متکی بر اندیشه‌های احیاگر قرن، حضرت امام خمینی(ره)، و مبتنی بر رهنمودهای مدبرانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب است. این نظام برخاسته از انقلاب اسلامی و نظامی ماندگار است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر فرد یا افرادی در مسیر خطا حرکت می‌کنند، تصمیمات نادرست می‌گیرند یا با سوءمدیریت خود موجب نارضایتی مردم می‌شوند، این مسائل باید صریحاً مطرح و پیگیری شود؛ اما نباید این ضعف‌ها را به پای اصل نظام اسلامی نوشت.

وی هشدار داد: دشمنان دقیقاً از همین نقاط ضعف و نارضایتی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و به بهانه مطالبات بحق مردم، اصل نظام را هدف قرار می‌دهند. گاهی اگر هوشیاری لازم وجود نداشته باشد، ممکن است متوجه شویم که کار از کار گذشته است. هوشیاری، بصیرت و حضور به‌موقع مردم، مهم‌ترین سد در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر ضرورت هوشیاری مسئولان، روحانیت و مردم در برابر دشمنان انقلاب تأکید کرد و گفت: حمایت از مسئولان باید آگاهانه، مشروط و در جهت منافع انقلاب و رضایت مردم باشد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: همان‌گونه که رهبر عزیزمان تأکید فرمودند، دشمنی دشمنان جمهوری اسلامی نه صرفاً از سر مخالفت با یک دولت یا جریان سیاسی، بلکه از اساس با انقلاب، اسلام و موجودیت کشور ایران است. این واقعیت در مقاطع مختلف، از جمله در حوادث و جنگ‌های اخیر، به‌روشنی خود را نشان داده است.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با فریب افکار عمومی، به‌ویژه نسل جوانی که آگاهی کمتری از تحولات تاریخی و سیاسی دارد، هویت ایرانی و اسلامی را تضعیف کند. در چنین شرایطی، تبیین این حقیقت که «ما ایرانی هستیم و منتظران ظهور حضرت بقیة‌الله الاعظم (عج)» وظیفه‌ای همگانی است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر مسئولیت خطیر روحانیت، مسئولان و عموم مردم تصریح کرد: همه ما در قبال حفظ انقلاب اسلامی مسئول هستیم. تجربه فتنه سال ۱۳۸۸ باید به‌عنوان یک سرمایه بزرگ و درس‌آموز برای امروز و آینده کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بدون تردید، دشمنان انقلاب دست از توطئه برنمی‌دارند و باید همچنان منتظر سناریوها و فتنه‌های جدید بود؛ اما اگر از تجربه‌های گذشته به‌درستی استفاده کنیم، به‌محض روشن شدن چراغ دشمن، چراغ راهنمای ما نیز در برابر او روشن خواهد شد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با هشدار نسبت به نفوذ عناصر مشکوک در بدنه مدیریتی کشور گفت: این سخنان از سر دوستی با دشمن نیست؛ دشمنی که گاه در چهره دوست ظاهر می‌شود و هدفی جز براندازی بنیاد نظام و تضعیف ایران اسلامی ندارد. ما با قاطعیت در برابر چنین جریاناتی خواهیم ایستاد.

وی خطاب به مسئولان اجرایی کشور تأکید کرد: به مسئولان توصیه می‌کنیم با دقت مراقب باشند چه افرادی در اطراف آنان حضور دارند؛ آیا این افراد در زمین دشمن بازی می‌کنند یا صادقانه در مسیر خدمت به انقلاب و مردم گام برمی‌دارند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از مسئولان گفت: ما نیز از مسئولان حمایت می‌کنیم، اما این حمایت باید آگاهانه و مسئولانه باشد؛ حمایتی که ثمره آن تقویت انقلاب اسلامی، افزایش رضایت مردم و خشنودی رهبر معظم انقلاب از عملکرد کارگزاران نظام باشد.