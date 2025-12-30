خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دیدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کد خبر : 1735389
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دیدار و گفت‌و‌گو کرد و دو طرف بر گسترش همکاری‌های مشترک به‌ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و کاداستر تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با حضور در این سازمان، با حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار و پیرامون ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک میان ایران و چین به گفت‌و‌گو پرداخت.

حسن بابایی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری با شرکت‌ها و نهاد‌های چینی اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله ثبت شرکت‌ها، طراحی و تهیه نرم‌افزار‌های تخصصی، خرید و توسعه تجهیزات فناوری، و ارتقای زیرساخت‌های نوین ثبتی، امکان همکاری‌های مشترک و مؤثر با شرکت‌های چینی وجود دارد. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه برندینگ و انتقال تجربیات موفق بین‌المللی نیز آمادگی همکاری با طرف‌های چینی را دارد.

وی با تأکید بر جایگاه چین در معادلات جهانی افزود: چین امروز به عنوان کشوری قدرتمند، نقش مهمی در تعریف نظم جدید جهانی ایفا می‌کند و یکی از رویکرد‌های اساسی ما می‌تواند همکاری مستقیم و حذف واسطه‌ها برای تسریع و اثربخشی تعاملات مشترک باشد. سازمان ثبت به دنبال فرصت‌های برابر، تعاملات دوسویه و همکاری‌های برد-برد با شرکای خارجی به‌ویژه چین است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اولویت‌های فناورانه این سازمان تصریح کرد: در سه حوزه کلیدی فناوری اطلاعات (IT)، هوشمندسازی فرآیند‌ها و کاداستر می‌توان همکاری‌های عملیاتی و مشترک را آغاز کرد که این موضوع نقش مهمی در ارتقای خدمات ثبتی، شفافیت و تسهیل امور حقوقی و اقتصادی کشور خواهد داشت.

در ادامه این دیدار، محمدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با بیان اینکه روند‌های جهانی به سرعت در حال تغییر است، گفت:امروزه کشور‌ها از هر فرصتی برای برقراری ارتباطات تجاری، فناورانه و دانشی استفاده می‌کنند و ایران نیز باید با نگاهی فعال و آینده‌نگر، از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شود.

وی افزود: اتاق بازرگانی ایران و چین تاکنون تفاهم‌نامه‌های مشترک متعددی با طرف‌های چینی منعقد کرده و آمادگی دارد این ظرفیت‌ها را در اختیار دستگاه‌های اجرایی کشور قرار دهد. در چین، بسیاری از فرآیند‌ها با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین انجام می‌شود و توسعه این رویکرد‌ها در ایران نیز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

حریری با اشاره به اهمیت تعاملات علمی و پژوهشی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های مؤثر برای توسعه همکاری‌ها، برقراری ارتباط با انستیتوها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی است که می‌تواند به انتقال دانش، تجربه و تعریف پروژه‌های مشترک کمک کند. همچنین در حوزه طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی نیز امکان تعریف پروژه‌های مشترک میان دو کشور وجود دارد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تشکیل کارگروه مشترک به منظور بررسی بسترها، ظرفیت‌ها و سازوکار‌های همکاری تأکید کردند و مقرر شد این کارگروه با هدف آماده‌سازی زمینه‌های عملی همکاری‌های مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طرف‌های چینی فعالیت خود را آغاز کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی