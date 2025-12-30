دیدار رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به گزارش ایلنا، محمدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با حضور در این سازمان، با حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار و پیرامون ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری مشترک میان ایران و چین به گفت‌و‌گو پرداخت.

حسن بابایی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری با شرکت‌ها و نهاد‌های چینی اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله ثبت شرکت‌ها، طراحی و تهیه نرم‌افزار‌های تخصصی، خرید و توسعه تجهیزات فناوری، و ارتقای زیرساخت‌های نوین ثبتی، امکان همکاری‌های مشترک و مؤثر با شرکت‌های چینی وجود دارد. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه برندینگ و انتقال تجربیات موفق بین‌المللی نیز آمادگی همکاری با طرف‌های چینی را دارد.

وی با تأکید بر جایگاه چین در معادلات جهانی افزود: چین امروز به عنوان کشوری قدرتمند، نقش مهمی در تعریف نظم جدید جهانی ایفا می‌کند و یکی از رویکرد‌های اساسی ما می‌تواند همکاری مستقیم و حذف واسطه‌ها برای تسریع و اثربخشی تعاملات مشترک باشد. سازمان ثبت به دنبال فرصت‌های برابر، تعاملات دوسویه و همکاری‌های برد-برد با شرکای خارجی به‌ویژه چین است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اولویت‌های فناورانه این سازمان تصریح کرد: در سه حوزه کلیدی فناوری اطلاعات (IT)، هوشمندسازی فرآیند‌ها و کاداستر می‌توان همکاری‌های عملیاتی و مشترک را آغاز کرد که این موضوع نقش مهمی در ارتقای خدمات ثبتی، شفافیت و تسهیل امور حقوقی و اقتصادی کشور خواهد داشت.

در ادامه این دیدار، محمدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با بیان اینکه روند‌های جهانی به سرعت در حال تغییر است، گفت:امروزه کشور‌ها از هر فرصتی برای برقراری ارتباطات تجاری، فناورانه و دانشی استفاده می‌کنند و ایران نیز باید با نگاهی فعال و آینده‌نگر، از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شود.

وی افزود: اتاق بازرگانی ایران و چین تاکنون تفاهم‌نامه‌های مشترک متعددی با طرف‌های چینی منعقد کرده و آمادگی دارد این ظرفیت‌ها را در اختیار دستگاه‌های اجرایی کشور قرار دهد. در چین، بسیاری از فرآیند‌ها با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین انجام می‌شود و توسعه این رویکرد‌ها در ایران نیز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

حریری با اشاره به اهمیت تعاملات علمی و پژوهشی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های مؤثر برای توسعه همکاری‌ها، برقراری ارتباط با انستیتوها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی است که می‌تواند به انتقال دانش، تجربه و تعریف پروژه‌های مشترک کمک کند. همچنین در حوزه طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی نیز امکان تعریف پروژه‌های مشترک میان دو کشور وجود دارد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تشکیل کارگروه مشترک به منظور بررسی بسترها، ظرفیت‌ها و سازوکار‌های همکاری تأکید کردند و مقرر شد این کارگروه با هدف آماده‌سازی زمینه‌های عملی همکاری‌های مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طرف‌های چینی فعالیت خود را آغاز کند.