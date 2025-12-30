خبرگزاری کار ایران
آیا تتلو عفو می‌شود
کد خبر : 1735298
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو گفت: هنوز اطلاعات جدیدی در این خصوص نداریم. بحث توبه او دنبال می‌شود و هنوز مشخص نیست که توبه وی احراز شده است درخصوص عفو نیز مطلب جدیدی نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آزادی یا عفو زندانیان به مناسبت ولادت حضرت علی، گفت: عفوهایمان محدود به مناسبت‌ها نیست و هر مناسبت الزاماً منجر به عفو نمی‌شود. معمولاً از قبل مشخص می‌شود که کدام پرونده‌ها برای بررسی و تصمیم‌گیری آماده هستند. پرونده‌های مرتبط هنوز در حال رسیدگی هستند و احتمال آماده شدن آن‌ها برای این شنبه وجود ندارد و به محض قطعی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرونده امیر تتلو گفت: هنوز اطلاعات جدیدی در این خصوص نداریم. بحث توبه او دنبال می‌شود و هنوز مشخص نیست که توبه وی احراز شده است یا خیر. هنوز در این باره اطلاع‌رسانی نشده است درخصوص عفو نیز مطلب جدیدی نیست.

 

