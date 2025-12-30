به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آزادی یا عفو زندانیان به مناسبت ولادت حضرت علی، گفت: عفوهایمان محدود به مناسبت‌ها نیست و هر مناسبت الزاماً منجر به عفو نمی‌شود. معمولاً از قبل مشخص می‌شود که کدام پرونده‌ها برای بررسی و تصمیم‌گیری آماده هستند. پرونده‌های مرتبط هنوز در حال رسیدگی هستند و احتمال آماده شدن آن‌ها برای این شنبه وجود ندارد و به محض قطعی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرونده امیر تتلو گفت: هنوز اطلاعات جدیدی در این خصوص نداریم. بحث توبه او دنبال می‌شود و هنوز مشخص نیست که توبه وی احراز شده است یا خیر. هنوز در این باره اطلاع‌رسانی نشده است درخصوص عفو نیز مطلب جدیدی نیست.

