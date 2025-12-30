خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیروی دریایی کانادا به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی شد

نیروی دریایی کانادا به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی شد
کد خبر : 1735267
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت امور خارجه در مورد اقدام متقابل در قبال تصمیم غیرقانونی دولت کانادا در برچسب زنی به بخشی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا،  وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای در پاسخ به تصمیم غیرقانونی دولت کانادا در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴ اعلام کرد: از آنجا که دولت کانادا بر خلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی کشور شناخته می‌شود یک نهاد تروریستی معرفی کرده است، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عمل متقابل و مستند به ماده ۷ قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ که تصریح می‌کند «کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند، مشمول عمل متقابل می‌شوند»، نیروی دریایی کانادا (Royal Canadian Navy) را مشمول قانون مذکور و مفاد آن می‌داند و از این رو، در چارچوب اقدام متقابل، آن را به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی و اعلام می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی