خبرگزاری کار ایران
آخرین وضعیت پرونده موبایل موسوی
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده موبایل موسوی عنوان کرد: برای متهم به اتهام کلاهبرداری و برای خانم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری پرونده تشکیل شد و هر دو به زندان روانه شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به «موبایل موسوی» گفت: در خصوص این پرونده از دادگستری استان مازندران پیگیری داشتم. قبلاً گفته بودیم که شرکتی با مدیریت عاملی این خانم و آقا که زن و شوهر بودند، با قصد فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهر آمل فعالیت خود را آغاز کردند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این خصوص، پرونده در شعبه سوم بازپرسی آمل تشکیل شد. با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، دستور جلب متهم پرونده صادر شد و پس از آن با قرار تأمین بازداشت شد. بعداً مشخص شد که وجوه دریافتی به نام همسر این آقا که با هم کار می‌کردند و مدیرعامل شرکت بوده، واریز شده است؛ لذا دستور جلب این خانم هم صادر شد.

وی ادامه داد: برای آقا به اتهام کلاهبرداری و برای این خانم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری پرونده تشکیل شد و هر دو به زندان روانه شدند.

جهانگیر با بیان اینکه تاکنون جمعاً ۴۳۹۰ فقره شکایت در خصوص این خانواده به ثبت رسیده و کلاهبرداری انجام‌شده بالغ بر حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: ارزش کل اموال شناسایی‌شده از متهمان مبلغ تقریبی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ساری ثبت شده و در مرحله تکمیل تحقیقات است. در حال حاضر پرونده برای تعیین میزان وجوه مطالبات شکات به کارشناس ارجاع شده است.

وی افزود: همان‌طور که می‌دانید، در پرونده‌های کثیرالشاکی که تعداد شکات زیاد هستند، بحث اینکه مطالبات آن‌ها چقدر است، چقدر پرداخت شده، چقدر پرداخت نشده و به چه نحو باید باشد، نیازمند اعلام نظر کارشناسان مالی است. ان‌شاءالله به محض اینکه کارشناسان نظرات نهایی خود را اعلام کنند، دادگاه نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.

