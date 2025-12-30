خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محسنی ثانی:

رد بودجه پیشنهادی دولت نشانه درک مجلس از دغدغه‌های معیشتی مردم است

رد بودجه پیشنهادی دولت نشانه درک مجلس از دغدغه‌های معیشتی مردم است
کد خبر : 1735165
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات ارزی و تأثیر آن بر معیشت مردم، گفت: تصمیم مجلس و کمیسیون تلفیق در رد کلیات بودجه پیشنهادی دولت، نشان‌دهنده توجه جدی نمایندگان به شرایط اقتصادی و مطالبات بحق مردم است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا محسنی‌ثانی نماینده مردم سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در صحن علنی امروز، با تبریک ایام ماه رجب به ملت ایران، سالروز میلاد حضرت مسیح(ع) و آغاز سال نو میلادی به هموطنان مسیحی، به مناسبت ۹ دی‌ماه نیز اشاره کرد و گفت: نهم دی به‌درستی از سوی شورای فرهنگ عمومی «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» نام‌گذاری شده و به فرموده مقام معظم رهبری، این روز جلوه‌ای از اراده قدرت الهی و نشانه بصیرت، دشمن‌شناسی و وقت‌شناسی مردم بود.

وی افزود: آنچه امروز در جامعه مشاهده می‌شود، بروز دغدغه‌ها و مطالبات بحق مردم در محافل عمومی و ارتباطات مردمی است؛ نوسانات ارزی، قیمت طلا و آثار آن بر سفره مردم و همچنین تأثیر این شرایط بر داد و ستد کسبه، از موضوعاتی است که مردم به‌درستی آن را مطرح می‌کنند.

نماینده مردم سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد ادامه داد: ما به‌عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم از حقوق قانونی آن‌ها دفاع کنیم و خوشبختانه آنچه در بررسی بودجه دولت رخ داد، نشان داد که مجلس و کمیسیون تلفیق با درک صحیح از دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم، به‌صورت تخصصی وارد موضوع شدند و با رصد دقیق شرایط، کلیات بودجه پیشنهادی دولت را رد کردند.

محسنی‌ثانی تصریح کرد: این اقدام مجلس و کمیسیون تلفیق نشان داد که نمایندگان شرایط سخت معیشتی مردم را به‌خوبی درک کرده‌اند و در همین راستا تصمیم‌گیری کردند.

وی با قدردانی از رئیس‌جمهور گفت: از رئیس‌جمهور محترم نیز صمیمانه تشکر می‌کنم که با پذیرش نظر کارشناسی و تخصصی کمیسیون تلفیق و مجلس، اصلاح بودجه را در دستور کار قرار دادند و خواستار بازگشت لایحه به دولت برای اعمال اصلاحات لازم شدند؛ این موضوع نشان‌دهنده درک واقعی رئیس‌جمهور از دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مردم است.

نماینده مردم سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در پایان با تقدیر از مدیریت مجلس افزود: لازم می‌دانم از مدیریت و تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تشکر کنم که با درک صحیح از شرایط کشور، این موضوع را به‌درستی مدیریت کردند و امیدواریم با این رویکرد، اصلاحات بودجه به سرانجام مطلوبی برسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی