به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه گفت: هم اعتراضات و هم بحران‌ها را می‌بینم و می‌شنوم و به رسمیت می‌شناسیم. آقای رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور دادند تا سازوکار گفت‌وگو ایجاد کنند. ما بحران را فرصتی برای ترمیم بدنه اجتماعی می‌دانیم و می‌دانیم که واکنش طبیعی نسبت به مسائل معیشتی وجود دارد. بر حق تجمع مسالمت‌آمیز که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، تأکید می‌کنیم. باور داریم مردم ما به اندازه کافی صبور هستند و وقتی صدایشان بلند می‌شود، یعنی مسئله مهمی وجود دارد.

وی افزود: به همین جهت، برنامه سه‌سطحی که از ابتدای سال در دستور کار دولت بوده و برنامه‌ای که برای شرایط اضطراری تدوین شده است، دیشب جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و برنامه ۲۰ بندی تدوین شده است. در خصوص بهبود معیشت، وضع موجود را می‌دانیم و از آن دفاع نمی‌کنیم؛ مسلماً تورم بالایی داریم و دولت نسبت به آن حساس است. طبیعی است که تورم بالای ۵۰ درصد صدای مردم را درمی‌آورد. دولت میلیاردها دلار برای معیشت مردم هزینه می‌کند و آنچه شاهدش هستیم این است که یارانه‌ها به نقاط مؤثر نمی‌رسد. ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم رو به بهبود نیست و راهکارهایی دنبال می‌کنیم که در بودجه ۱۴۰۵، یارانه به انتهای زنجیره متصل خواهد شد.

مهاجرانی گفت: در مورد تورم، نکته مهم این است که باید از کسری بودجه جلوگیری کنیم. اضافه‌برداشتی که از بانک‌ها صورت می‌گیرد، باعث تورم می‌شود؛ لذا با کنترل تخصیص، سعی در مدیریت داریم. تخصیص‌های منظمی که در بودجه تعیین شده است، قرار است تا ۵۰۰ همت کسری بودجه را مدیریت کند. همچنین، موضوع استقراض از بانک مرکزی را جلوگیری می‌کنیم تا باعث به‌هم خوردن بازارهای مالی نشود. خبری مبنی بر رد بودجه توسط کمیسیون بودجه مطرح شده است که باید عرض کنم نکاتی مطرح شده و ما در حال رایزنی هستیم.

وی درباره بودجه نهادهای خاص گفت: طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶ ردیف بررسی شده که ۷۰ مورد حذف شده است و ۶۰ نهاد نیز باید در سال آینده مورد بررسی قرار گیرد. لیست نهادهای حذف‌شده در جداول بودجه مشخص شده است.

مهاجرانی در خصوص بودجه آموزش و پرورش گفت: یکی از سازمان‌هایی که به شدت مورد توجه رئیس‌جمهور است، وزارت آموزش و پرورش است. پنج مورد مورد توجه قرار گرفت: حقوق معلمان، تقویت اعتبار شیر مدارس، تقویت اعتبار حمایت از تحصیل در مناطق محروم، حمل‌ونقل دانش‌آموزان و اجرای طرح رتبه‌بندی که یکی از راهکارهای مهم در راستای ارتقای کیفیت آموزش است.

وی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این قانون فراتر از بودجه سنواتی است که نیاز به هماهنگی با مجلس دارد و تصمیم‌گیری‌های تقنینی برای این موضوع توسط مجلس و دولت انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت در واکنش به درخواست یک خبرنگار مبنی بر اینکه لطفاً پاسخ‌ها را گرد ارائه نکنید و در خصوص افزایش حقوق در سال آینده گفت: اصولاً اهل گردگویی نیستم و به خاطر ذات معلمی اهل تمثیل هستم. آیا نسبت به ۲۰ سال پیش تا امروز افزایش حقوق داشته‌ایم؟ بله؛ اما آیا قدرت خرید هم افزایش داشته است؟

وی افزود: رویکرد دولت حفظ قدرت خرید است. دولت چشم خود را بر تورم نمی‌بندد و می‌خواهد کنترل تورم را مهار کند. هر دولتی که بیش از درآمد خود هزینه ایجاد کند، در درازمدت باعث تورم می‌شود و دولت در تلاش است کسری بودجه را به حداقل برساند و کنترل تورم را در دست بگیرد. هدف این بودجه کاهش فشار بر مردم است و اگر دولت کمتر هزینه می‌کند، برای کاهش فشار بر مردم است.

مهاجرانی در خصوص افزایش قیمت‌ها گفت: رویکرد اصلی دولت پرداختن به ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها است. ما در تمامی سنوات گذشته شاهد بودیم که حقوق افزایش داشته، اما قدرت خرید کاهش یافته است. ما باید حفظ معیشت مردم را مدنظر داشته باشیم. با اصلاح ساختار بودجه کمک می‌کنیم انتقال فشار مالی به بازار کالا و خدمات اتفاق نیفتد. با کالابرگ و یارانه‌هایی که مدنظر است، تضمین کالاهای اساسی صورت می‌گیرد. برای سال آینده، حقوق توسط کارگران، نمایندگان، دولت و کارفرمایان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی درباره دهک‌بندی‌ها و محاسبه درآمدها گفت: طبق اعلام نظر وزیر محترم کار، این موضوع هر سه ماه یک‌بار در حال بررسی است و جزو مصوبات مجلس هم هست. هدف دولت حمایت از اقشار ضعیف است و دولت باور دارد زنجیر از ضعیف‌ترین حلقه خواهد شکست؛ لذا توجه ویژه‌ای به این موضوع دارد.

سخنگوی دولت در خصوص کالابرگ گفت: ان‌شاءالله از دی‌ماه کار انجام می‌شود و برای سال آینده هم به‌صورت منظم انجام خواهد شد.

مهاجرانی در خصوص ماه رمضان و اقدامات دولت گفت: برای ایامی که وارد رجب شدیم و معمولاً در این ایام میزان مصرف بیشتر است، ذخایر مورد نیاز آماده شده است. کمیته راهبردی تنظیم بازار به ریاست جهاد کشاورزی کار خود را دنبال می‌کند. در حوزه اقلام اساسی در مجموع وضعیت خوبی داریم. یک مشکل در خصوص روغن داشتیم که برطرف شده است. در مجموع، ستاد ویژه‌ای برای اعیاد در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص تغییر رئیس بانک مرکزی و مأموریت آن گفت: اصولاً سال‌ها است که در اقتصاد، مفهوم جنگ روایت‌ها به عنوان موضوعی مهم شناخته شده است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. مأموریتی که بانک مرکزی دارد، بازسازی سیاست‌های پولی است و لازم است که سیاست‌های پولی به کشور بازگردانده شوند تا انتشارات تورمی را مهار کنند.

سخنگوی دولت در خصوص سرباز ایرانی که در روسیه و جنگ اوکراین حضور داشته است، گفت: با پیگیری که از وزارت خارجه داشتم این موضوع در دست پیگیری است و اقداماتی هم در این خصوص صورت گرفته است.

مهاجرانی درباره استعفای سنایی معاون سیاسی دولت گفت: اصولا وقتی که افراد استعفا می‌دهند به دلیل اختلاف نظر یا بالا گرفتن آن نیست. لذا من اصل این موضوع را قبول نمی‌کنم؛ از قبل این موضوع مطرح شده بود در حال حاضر نمی‌دانم پذیرفته شده است یا نه. ایشان اگر از دولت هم خارج شوند از دولت حمایت خواهند کرد.

مهاجرانی گفت: طبق ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، دولت مکلف است درصدی از ساختار خود را بهینه و کوچک‌سازی کند. در این راستا، بررسی‌ها در ۱۱ وزارتخانه انجام شده است. تاکنون ۲وزارتخانه، یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، سند اصلاح ساختاری خود را تصویب و ابلاغ کرده‌اند و پیش‌نویس آن در شورای عالی اداری نیز مورد تصویب قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: هدف این اصلاحات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت از طریق بهینه‌سازی ساختار و کوچک‌سازی دستگاه‌ها است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه سایر برنامه‌های اقتصادی دولت نیز به محض روشن شدن جزئیات به صورت کامل اطلاع‌رسانی خواهد شد، ادامه داد: در سال آینده از استقراض از بانک مرکزی و همچنین انتشار اوراق قرضه جلوگیری خواهد شد. این موضوع در سال‌های گذشته موجب بر هم ریختن بازار بورس و سایر بازارهای مالی می‌شد.

مهاجرانی با اشاره به تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، افزود: در این خصوص دولت وارد گفت‌وگو با مجلس شورای اسلامی شده است، مجلس پیشنهاداتی داشت که دولت آنها را شنید و مورد توجه قرار داده است، از سوی دیگر دولت محدودیت‌هایی دارد که مجلس نیز آنها را شنیده است، در حال رایزنی با مجلس هستیم که ان‌شاالله با حصول توافق برای حفظ معیشت مردم گام‌های استواری برداریم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: شنیدن صدای مردم، حتی صدای اعتراضات تند آنها وظیفه دولت است و تمام تلاش خود را می‌کنیم که با ایجاد جریان گفت‌وگو و اقدامات اصلاحی، آرامش را به جامعه بازگردانیم. همچنان که رئیس‌جمهور پزشکیان نیز دستور دادند که گفت‌وگویی شکل بگیرد و تلاش‌هایی برای بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد و جامعه را شاهد باشیم.

