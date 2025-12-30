خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدرتی قرائت کرد؛

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور/ افزایش درآمدهای اختصاصی دولت در لایحه زنگ خطری برای رشد اقتصادی

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور/ افزایش درآمدهای اختصاصی دولت در لایحه زنگ خطری برای رشد اقتصادی
کد خبر : 1735086
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش این کمیسیون در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را قرائت کرد.

به  گزارش  ایلنا، عباس قدرتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، افزایش درآمدهای اختصاصی دولت در لایحه را زنگ خطری برای رشد اقتصادی دانست و گفت: این اقدام نشانه ای از تغییر برای ساختار منابع مالی دولت است و می تواند بر رشد اقتصادی و مصرف بخش غیردولتی اثرگذار باشد.

متن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را اینجا بخوانید

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی