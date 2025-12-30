گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور/ افزایش درآمدهای اختصاصی دولت در لایحه زنگ خطری برای رشد اقتصادی

به گزارش ایلنا، عباس قدرتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، افزایش درآمدهای اختصاصی دولت در لایحه را زنگ خطری برای رشد اقتصادی دانست و گفت: این اقدام نشانه ای از تغییر برای ساختار منابع مالی دولت است و می تواند بر رشد اقتصادی و مصرف بخش غیردولتی اثرگذار باشد.

