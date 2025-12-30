هر تجاوزی، پاسخ سخت و فوری خواهد داشت

«در دکترین دفاعی ایران، برخی پاسخ‌ها بیش از آن که تهدید به مرحله اجرا برسد، تعیین تکلیف می شوند. توان موشکی و دفاعی ایران نه قابل مهار است و نه نیازمند اجازه. هر تجاوزی، پاسخ سخت، فوری و فراتر از تصور طراحانش خواهد داشت.»