روایت خامسیان از نتیجه نشست مشترک معاونین اول سران قوا و نمایندگان بخش خصوصی
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام علیرضا خامسیان در شبکه اجتماعی ایکس به شرح زیر است:
« تصمیم مهمی که امروز در نشست مشترک معاونین اول سه قوه با نمایندگان مجمع کارآفرینان و بخش خصوصی گرفته شد میتواند برای حل مشکلات بنگاه های اقتصادی و هم همراهی این بخش با دولت در رفع مشکلات معیشتی مؤثر باشد. آن هم با تشکیل کارگروهی مشترک بین نمایندگان سه قوه و نمایندگان بخش خصوصی.»