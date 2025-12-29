فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) کشور:
دشمن به دنبال تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی است
امیر سرتیپ الهامی جمع کارکنان روابط عمومی و رسانه نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه امروز رسانه ابزار برترساز در دنیا شناخته می شود، اظهار کرد: دشمن با ایجاد هجمه رسانهای به دنبال تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش: امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش در جمع کارکنان روابط عمومی و رسانه اداره این نیرو، با اشاره به تأثیرات عمیق رسانهها در شکلدهی افکار عمومی گفت: دشمن با در اختیار داشتن رسانههای پرشمار و ایجاد هجمه رسانهای به دنبال تغییر و تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی در راستای منافع خود است.
وی تاکید کرد: امروز رسانه به عنوان ابزار برترساز در دنیا شناخته میشود که میتواند مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد و باعث ایجاد جریانهای فکری موثر در جامعه هدف شود.
امیر سرتیپ الهامی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا مرجعیت رسانه ای را در اختیار داشته باشیم تا مردم بتوانند خبرهای درست و صحیح را دریافت کنند و کمتر تحت تاثیر آفند رسانهای دشمن قرار گیرند.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) کشور با اشاره به چالشهای موجود در فضای رسانهای امروز، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت و حمایت از رسانههای داخلی به منظور مقابله با جنگ نرم دشمنان، خاطرنشان کرد: با گسترش فناوریهای نوین و افزایش چند برابری سرعت تولید و انتشار محتوا، کار در حوزه رسانه و فضای مجازی بسیار حساس شده است و عملکرد مطلوب دراین فضا مستلزم رعایت دقت و درعین حال سرعت است تا بتوان روایت صحیح و دقیق را در کوتاهترین زمان به مخاطب ارائه کرد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان از روند ساخت استودیوی معاونت روابط عمومی و رسانه و سایر بخشهای مختلف این معاونت بازدید کرد