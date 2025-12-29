خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس و وزارت میراث فرهنگی برگزار شد؛

نگاهداری: همکارهای دولت و مجلس برای تحقق اهداف برنامه هفتم ضروری است

نگاهداری: همکارهای دولت و مجلس برای تحقق اهداف برنامه هفتم ضروری است
کد خبر : 1734821
لینک کوتاه کپی شد.

نشست مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با حضور رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونان و مدیران دو طرف برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، در این نشست با اشاره به چالش های موجود در حوزه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به ویژه در وزارت میراث فرهنگی، گفت: قطعا ما در مرکز پژوهش های مجلس در تهیه گزارش های خود به این چالش ها و مشکلات میدانی خواهیم پرداخت و راهکارها و پیشنهادهایی برای رفع انها ارائه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه خیلی از این مسائل دارای نکات مختلفی هستند که ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...را در برمی گیرد، اظهارکرد: در مرکز پژوهش های مجلس، معاونت های تخصصی در حوزه های مختلف داریم و همین امر باعث شده بتوانیم موضوعات را از ابعاد مختلف بررسی کنیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش همکاری دو طرف بیان داشت: در این زمینه باید برگزاری جلسات مشترک استمرار داشته باشد. معتقد هستیم تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تعامل و همکاری ارکان مختلف مجلس و دولت است.

سیدرضا صالحی امیری هم در ادامه این نشست با بیان اینکه در تحلیل های اقتصادی با یک نقش بنیادین مواجه هستیم، گفت: این تحلیل ها داری پیوست اجتماعی، امنیتی، سیاسی و سیاست خارجی نیستند.

وی افزود: برای موفقیت در عرصه گردشگری ما باید دارای پیوست های مختلفی داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف برسیم. تصمیمات بدون پیوست های حوزه های مختلف به موفقیت نمی رسد.

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس به ما کمک کند باتوجه به شرایط کشور بتوانیم بر این مشکلات میدانی غلبه کنیم و به ما در این زمینه راهکار عملیاتی بدهید.

در ادامه این نشست معاونان و مدیران دو طرف به بیان دیدگاه های خود پرداختند و قرار شد جلسات مشترک دو طرف ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی