نگاهداری: همکارهای دولت و مجلس برای تحقق اهداف برنامه هفتم ضروری است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، در این نشست با اشاره به چالش های موجود در حوزه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به ویژه در وزارت میراث فرهنگی، گفت: قطعا ما در مرکز پژوهش های مجلس در تهیه گزارش های خود به این چالش ها و مشکلات میدانی خواهیم پرداخت و راهکارها و پیشنهادهایی برای رفع انها ارائه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه خیلی از این مسائل دارای نکات مختلفی هستند که ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...را در برمی گیرد، اظهارکرد: در مرکز پژوهش های مجلس، معاونت های تخصصی در حوزه های مختلف داریم و همین امر باعث شده بتوانیم موضوعات را از ابعاد مختلف بررسی کنیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش همکاری دو طرف بیان داشت: در این زمینه باید برگزاری جلسات مشترک استمرار داشته باشد. معتقد هستیم تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تعامل و همکاری ارکان مختلف مجلس و دولت است.

سیدرضا صالحی امیری هم در ادامه این نشست با بیان اینکه در تحلیل های اقتصادی با یک نقش بنیادین مواجه هستیم، گفت: این تحلیل ها داری پیوست اجتماعی، امنیتی، سیاسی و سیاست خارجی نیستند.

وی افزود: برای موفقیت در عرصه گردشگری ما باید دارای پیوست های مختلفی داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف برسیم. تصمیمات بدون پیوست های حوزه های مختلف به موفقیت نمی رسد.

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس به ما کمک کند باتوجه به شرایط کشور بتوانیم بر این مشکلات میدانی غلبه کنیم و به ما در این زمینه راهکار عملیاتی بدهید.

در ادامه این نشست معاونان و مدیران دو طرف به بیان دیدگاه های خود پرداختند و قرار شد جلسات مشترک دو طرف ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/