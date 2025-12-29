توصیه آذری جهرمی به پزشکیان/ ترمیم ارکان کابینه هر چند دیر شده اما همچنان میتواند موثر باشد
وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در واکنش به افزایش نرخ دلار نوشت: ترمیم ارکان کابینه دولت هر چند دیر شده اما همچنان میتواند موثر باشد.
به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در کانال تلگرامی خود نوشت: رابطه افزایش نرخ دلار و رفع فیلتر تلگرام در این دولت، مثل رابطه افزایش نرخ دلار و آزادسازی دلارهای کره جنوبی در دولت قبل شده است!
مجددا به رئیس محترم دولت برادرانه و خیرخواهانه توصیه میکنم که همین امروز نسبت به اصلاح ناکارآمدیها در دولت اقدام کند. ترمیم ارکان کابینه دولت هر چند دیر شده اما همچنان میتواند موثر باشد...