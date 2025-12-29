خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:

ایجاد ۱۰ قابلیت جدید برای قضات

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در سامانه جدید مدیریت پرونده‌های قضایی، ۱۰ قابلیت جدید برای قضات اعم از ارجاع هوشمند پرونده، سیستم بهبوددهنده اتقان آراء با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی، تعیین اوقات هوشمند رسیدگی، خودکارسازی پرونده‌ها و ... در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، محمد کاظمی‌فرد در نشست شورای عالی قضایی  با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز در زمینه اصلاح زیرساخت نرم‌افزاری سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و سامانه خدمات قضایی در راستای پروژه پیشران هوشمندسازی قوه قضاییه، اظهار کرد: پس از سه سال از شروع این اقدامات، امروز این سامانه‌ها در دو استان خراسان جنوبی و قم بکارگیری شده‌اند و به تدریج در سراسر کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی گفت: در سامانه جدید مدیریت پرونده‌های قضایی، ۱۰ قابلیت جدید برای قضات اعم از ارجاع هوشمند پرونده، سیستم بهبوددهنده اتقان آراء با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی، تعیین اوقات هوشمند رسیدگی، خودکارسازی پرونده‌ها و ... در نظر گرفته شده است.

 

