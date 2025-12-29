خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله شفیعی

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله شفیعی
کد خبر : 1734777
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر انقلاب اسلامی درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، آیت‌الله سید علی شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.

به گزارش ایلنا، متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، ابوالشهید مرحوم آیت‌الله آقای حاج سید علی شفیعی رحمت‌الله علیه را که از علمای وارسته‌ی خوزستان بودند، به خاندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان و همه‌ی مردم اهواز تسلیت عرض می‌کنم. این عالم پرهیزگار، علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان، دارای سابقه‌ی جهادی و خدماتی از دوران جنگ تحمیلی 8 ساله تا اکنون بودند و ان‌شاءالله با قبول الهی، مشمول رحمت و مغفرت خداوند می‌باشند.

سید علی خامنه‌ای

8 دی 1404

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی