رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران:

با برنامه‌ریزی می‌توان بن‌بست پرونده‌های ورشکستگی را شکست

رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران گفت: پیشنهاد می‌شود تا پرونده‌های ورشکستگی به صورت اختصاصی در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود و از طولانی شدن مسیر‌های قضایی و تکرار روند‌های غیر ضروری جلوگیری شود.

به گزارش ایلنا، مجید کامیاب، رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران، در نخستین نشست جمعی خود با همکاران این اداره بر ضرورت هم‌فکری، هماهنگی و برنامه‌محوری در رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی تأکید کرد.

کامیاب با اشاره به اهمیت آشنایی دقیق با روند‌های کاری اداره تصفیه از بررسی روند فرآیند‌ها و چالش‌های موجود در حوزه ورشکستگی و احصاء دغدغه‌ها و مشکلات موجود گزارش ارائه کرد و گفت: برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای سرعت بخشی و اقدام بهتر، دقیق‌تر و اثربخش برای ادامه مسیر حرکت آینده این حوزه تعیین و در نظر گرفته شده است. 

وی افزود: با مطالعه میدانی و تجربیات همکاران مبین این موضوع است که اصلاح نوع ورود و رسیدگی به پرونده‌ها در همان مراحل ابتدایی می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد و بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود تا پرونده‌های ورشکستگی به صورت اختصاصی در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود و از طولانی شدن مسیر‌های قضایی و تکرار روند‌های غیر ضروری جلوگیری شود که این پیشنهاد نیز مورد استقبال همکاران قرار گرفته است. 

رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران تأکید کرد: تلاش می‌شود اقدامات برنامه‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران که که در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه پایه‌گذاری شده است با جدیت ادامه یابد و مشکلات برخی پرونده‌ها را به‌صورت موردی بررسی خواهیم کرد تا از بن‌بست موجود خارج شده و روند احیای واحد‌های تولیدی سرعت گیرد.

کامیاب با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین بخشی گفت: گفت‌و‌گو‌های سازنده با مدیران ارشد قوه قضاییه و همکاران استان نشان داد ظرفیت‌های فراوانی برای بهبود کار وجود دارد و در این مسیر تلاش می‌شود ارتباطات کاری بین همکاران منسجم‌تر و هدفمندتر برقرار شود تا دغدغه‌ها و پیشنهاد‌ها در قالب یک خط مشخص مدیریتی دنبال شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان پیشین، اظهار امیدواری کرد: با استفاده از تجربیات ارزشمند گذشته، ان‌شاءالله بتوانیم در کنار هم خدمتی شایسته به مردم و فعالان اقتصادی ارائه دهیم تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی با دقت، سرعت و عدالت بیشتری انجام شود.

