به گزارش ایلنا، مجید کامیاب، رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران، در نخستین نشست جمعی خود با همکاران این اداره بر ضرورت هم‌فکری، هماهنگی و برنامه‌محوری در رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی تأکید کرد.

کامیاب با اشاره به اهمیت آشنایی دقیق با روند‌های کاری اداره تصفیه از بررسی روند فرآیند‌ها و چالش‌های موجود در حوزه ورشکستگی و احصاء دغدغه‌ها و مشکلات موجود گزارش ارائه کرد و گفت: برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای سرعت بخشی و اقدام بهتر، دقیق‌تر و اثربخش برای ادامه مسیر حرکت آینده این حوزه تعیین و در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با مطالعه میدانی و تجربیات همکاران مبین این موضوع است که اصلاح نوع ورود و رسیدگی به پرونده‌ها در همان مراحل ابتدایی می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد و بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود تا پرونده‌های ورشکستگی به صورت اختصاصی در دادگاه تجدیدنظر بررسی شود و از طولانی شدن مسیر‌های قضایی و تکرار روند‌های غیر ضروری جلوگیری شود که این پیشنهاد نیز مورد استقبال همکاران قرار گرفته است.

رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران تأکید کرد: تلاش می‌شود اقدامات برنامه‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران که که در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه پایه‌گذاری شده است با جدیت ادامه یابد و مشکلات برخی پرونده‌ها را به‌صورت موردی بررسی خواهیم کرد تا از بن‌بست موجود خارج شده و روند احیای واحد‌های تولیدی سرعت گیرد.

کامیاب با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین بخشی گفت: گفت‌و‌گو‌های سازنده با مدیران ارشد قوه قضاییه و همکاران استان نشان داد ظرفیت‌های فراوانی برای بهبود کار وجود دارد و در این مسیر تلاش می‌شود ارتباطات کاری بین همکاران منسجم‌تر و هدفمندتر برقرار شود تا دغدغه‌ها و پیشنهاد‌ها در قالب یک خط مشخص مدیریتی دنبال شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان پیشین، اظهار امیدواری کرد: با استفاده از تجربیات ارزشمند گذشته، ان‌شاءالله بتوانیم در کنار هم خدمتی شایسته به مردم و فعالان اقتصادی ارائه دهیم تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی با دقت، سرعت و عدالت بیشتری انجام شود.

انتهای پیام/