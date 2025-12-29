کشف محل دپو هزاران لیتر سوخت قاچاق در بندر چیروئیه هرمزگان
دادستان شهرستان بندرلنگه از کشف محل دپو هزاران لیتر سوخت قاچاق در بندر چیروئیه از توابع این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سجاد حسین زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان از کشف هزاران لیتر فرآوردههای نفتی قاچاق در نتیجه اجرای طرح ضربتی برخورد با قاچاقچیان در بندر چیروئیه خبر داد.
وی گفت: در اجرای مأموریتهای ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق سوخت و با توجه به تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان به منظور کمک به دولت در جهت رفع ناترازی انرژی و جلوگیری از هدر رفت سرمایههای ملی، مأموران دریابانی پس از رصد اطلاعاتی و گشتزنیهای نامحسوس، بارانداز بزرگ و محل دپوی هزاران لیتر سوخت قاچاق در بندر چیروئیه از توابع شهرستان بندرلنگه را شناسایی کردند.
حسین زاده افزود: با حضور مسئولین قضایی در محل مورد نظر و پس از صدور دستورات لازم در این خصوص، مأموران در بازرسی از این بارانداز ضمن کشف ۱۵۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق، مخازن نگهداری سوخت را جمعآوری و معدوم کردند.
این مقام قضایی همچنین تصریح کرد: بنابر گزارش ضابطان، عوامل نگهداری این حجم انبوه از سوخت قاچاق، تحت تعقیب هستند و اقدامات پلیسی جهت شناسایی و دستگیری آنان در حال انجام است.
دادستان شهرستان بندرلنگه در پایان با تأکید بر ادامه روند مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق سوخت، اظهار کرد: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از منابع ملی با هیچ کس تعارف ندارد و با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.