گزارش دیوان محاسبات کشور از هزینه واقعی واردات بنزین در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در پی سخنان رئیس‌جمهوردر خصوص «صرف حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین»، دیوان محاسبات کشور بر اساس بررسی‌های مستند و مبتنی بر مدارک مثبته اعلام می‌دارد که هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. همچنین مطابق تحلیل الگوی مصرف، روند عملیاتی واردات، ظرفیت تولید داخلی و قراردادهای منعقدشده، برآورد حداکثری از هزینه واردات بنزین تا پایان سال نیز رقمی در حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.