اسلامی:

۷۰ هزار شعب اخذ رأی در کشور پیش‌بینی کرده‌ایم

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه ۷۰ هزار شعب اخذ رأی در سراسر کشور پیش‌بینی کرده‌ایم گفت: تعیین شعب، از مأموریت‌های اصلی هیئت اجرایی در سطح شهرستان‌هاست.

به گزارش ایلنا، محسن اسلامی با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات شورا‌ها در استان‌ها، از تشکیل هیئت‌های اجرایی شهرستانی در سراسر کشور تا سال ۱۴۰۴ خبر داد. این هیئت‌ها با تعامل مناسب با هیئت‌های نظارت تشکیل شده‌اند. کلیه فرمانداران در موعد مقرر، هیئت اجرایی سی‌نفره را تشکیل دادند و از میان آنان، هشت نفر به‌عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

وی با اشاره به ثبت این فرآیند در سامانه جامع انتخابات، یکی از مهم‌ترین مراحل پیش‌رو را تعیین شعب اخذ رأی عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی ستاد انتخابات کشور این است که حدود ۷۰ هزار شعبه در سراسر کشور داشته باشیم. تعیین شعب، از مأموریت‌های اصلی هیئت اجرایی در سطح شهرستان‌ها است. در خصوص ترکیب هیئت‌های اجرایی، این هیئت ترکیبی حقوقی و حقیقی دارد؛ هشت نفر معتمد مردمی هستند و سه نفر عنصر حقوقی شامل فرماندار به عنوان رئیس هیئت اجرایی، نماینده دادگستری و رئیس ثبت احلال، ارکان حقوقی آن را تشکیل می‌دهند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به تغییر مدل برگزاری انتخابات شورای شهر تهران گفت: در انتخابات شورای شهر تهران، نظام انتخابات از اکثریتی به تناسبی یا فهرستی تغییر یافته است. در این دوره شاهد حضور رسمی احزاب و ارائه فهرست‌های انتخاباتی خواهیم بود. آرای هر فهرست متناسب با مجموع آرای صحیح محاسبه و در سقف ۲۱ کرسی شورای شهر تهران تقسیم می‌شود. داوطلبانی که تمایل به حضور در فهرست‌های حزبی ندارند، می‌توانند به‌صورت منفرد نامزد شوند. این افراد نیز به‌عنوان یک فهرست تلقی می‌شوند و در صورت کسب آرای لازم، امکان کسب کرسی را دارند.

وی با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، گفت: این انتخابات در سه حوزه انتخابیه تهران، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی برگزار می‌شود و ثبت‌نام داوطلبان به‌صورت حضوری از ۱۹ دی‌ماه تا ۲۵ دی‌ماه انجام می‌گیرد. ثبت‌نام داوطلبان شورای شهر هم به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی از ۲۱ دی‌ماه آغاز و تا ۲۷ دی‌ماه ادامه دارد. این ثبت‌نام هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر در سراسر کشور انجام می‌شود.

اسلامی با تأکید بر هماهنگی‌های انجام‌شده، اطمینان داد که فرآیند انتخابات با دقت و طبق برنامه‌ریزی‌های تعیین‌شده پیش خواهد رفت.

مشاوره حقوقی