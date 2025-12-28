بجارزهی در تذکر شفاهی:
مطالبه مردم برخورد قاطع با عاملان جنایت چابهار و اقدام فوری دولت در کنترل بازار است
نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت مظلومانه یک نوجوان در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از وزیر کشور خواست با قاطعیت عاملان این جنایت را شناسایی و مجازات کند و تأکید کرد دولت باید از مرحله وعده عبور کرده و برای کنترل ارز، قیمتها و توسعه زیرساختهای منطقه اقدام عملی انجام دهد.
به گزارش ایلنا، محمدانور بجارزهی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حادثه تلخ رخداده در جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت: محمد خالقی، نوجوان کلاس نهم اهل چابهار و نیکشهر، با مظلومیت به شهادت رسید و از وزیر محترم کشور انتظار دارم با تمام توان، قاتلان و آدمربایان این جنایت را شناسایی کرده و به سزای اعمال خود برساند.
وی خطاب به رئیسجمهور افزود: خواهش میکنم صرفاً به بیان اینکه «باید این کار را انجام دهیم» اکتفا نشود؛ امروز ابزار و اختیارات در اختیار دولت است و باید اقدام عملی صورت گیرد. کنترل نرخ ارز، مهار قیمتها، افزایش فروش نفت و بالا بردن درآمدهای کشور نیازمند عمل است و اگر در این حوزهها تجربه کافی وجود ندارد، باید با صرف وقت و استفاده از ظرفیت کارشناسی، راهکارهای مؤثر اتخاذ شود.
نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد تأکید کرد: سهم استان سیستان و بلوچستان از منابع و اعتبارات کشور که کمتر از ۵ درصد است، نباید بیش از این کاهش یابد.
بجارزهی در ادامه ضمن قدردانی از وزیر نیرو بهدلیل توجه به حوزه انتخابیه، خواستار تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی شد و گفت: درخواست دارم کابلهای برق رهاشده روی زمین در محلات میرآباد، مرادآباد و کام در چابهار جمعآوری شود و همچنین بر اساس دستوری که چند ماه پیش صادر شده بود، وزیر محترم نیرو نسبت به تأمین و نصب ترانس برق در این محلات اقدام کند.
وی با اشاره به مشکلات تأمین آب در برخی مناطق افزود: روستاهای زیردان، نبخش و سروش در مجاورت سد زیردان همچنان از خط انتقال آب محروم هستند و این موضوع نیازمند رسیدگی فوری است.
نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد در پایان، با بیانی تأثیرگذار بر ضرورت صلح و امنیت در منطقه تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که انگورها برسند و تفنگها فراموش کنند دریدن را، کاردها بریدن را و قلمها به جای آتش، آتشبس بنویسند./