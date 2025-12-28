خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بجارزهی در تذکر شفاهی:

مطالبه مردم برخورد قاطع با عاملان جنایت چابهار و اقدام فوری دولت در کنترل بازار است

مطالبه مردم برخورد قاطع با عاملان جنایت چابهار و اقدام فوری دولت در کنترل بازار است
کد خبر : 1734252
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشت‌یاری و زرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت مظلومانه یک نوجوان در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از وزیر کشور خواست با قاطعیت عاملان این جنایت را شناسایی و مجازات کند و تأکید کرد دولت باید از مرحله وعده عبور کرده و برای کنترل ارز، قیمت‌ها و توسعه زیرساخت‌های منطقه اقدام عملی انجام دهد.

به گزارش ایلنا، محمدانور بجارزهی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حادثه تلخ رخ‌داده در جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت: محمد خالقی، نوجوان کلاس نهم اهل چابهار و نیکشهر، با مظلومیت به شهادت رسید و از وزیر محترم کشور انتظار دارم با تمام توان، قاتلان و آدم‌ربایان این جنایت را شناسایی کرده و به سزای اعمال خود برساند.

وی خطاب به رئیس‌جمهور افزود: خواهش می‌کنم صرفاً به بیان اینکه «باید این کار را انجام دهیم» اکتفا نشود؛ امروز ابزار و اختیارات در اختیار دولت است و باید اقدام عملی صورت گیرد. کنترل نرخ ارز، مهار قیمت‌ها، افزایش فروش نفت و بالا بردن درآمدهای کشور نیازمند عمل است و اگر در این حوزه‌ها تجربه کافی وجود ندارد، باید با صرف وقت و استفاده از ظرفیت کارشناسی، راهکارهای مؤثر اتخاذ شود.

نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشت‌یاری و زرآباد تأکید کرد: سهم استان سیستان و بلوچستان از منابع و اعتبارات کشور که کمتر از ۵ درصد است، نباید بیش از این کاهش یابد.

بجارزهی در ادامه ضمن قدردانی از وزیر نیرو به‌دلیل توجه به حوزه انتخابیه، خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی شد و گفت: درخواست دارم کابل‌های برق رهاشده روی زمین در محلات میرآباد، مرادآباد و کام در چابهار جمع‌آوری شود و همچنین بر اساس دستوری که چند ماه پیش صادر شده بود، وزیر محترم نیرو نسبت به تأمین و نصب ترانس برق در این محلات اقدام کند.

وی با اشاره به مشکلات تأمین آب در برخی مناطق افزود: روستاهای زیردان، نبخش و سروش در مجاورت سد زیردان همچنان از خط انتقال آب محروم هستند و این موضوع نیازمند رسیدگی فوری است.

نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشت‌یاری و زرآباد در پایان، با بیانی تأثیرگذار بر ضرورت صلح و امنیت در منطقه تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که انگورها برسند و تفنگ‌ها فراموش کنند دریدن را، کاردها بریدن را و قلم‌ها به جای آتش، آتش‌بس بنویسند./

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی