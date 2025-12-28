مطالبه مردم برخورد قاطع با عاملان جنایت چابهار و اقدام فوری دولت در کنترل بازار است

وی خطاب به رئیس‌جمهور افزود: خواهش می‌کنم صرفاً به بیان اینکه «باید این کار را انجام دهیم» اکتفا نشود؛ امروز ابزار و اختیارات در اختیار دولت است و باید اقدام عملی صورت گیرد. کنترل نرخ ارز، مهار قیمت‌ها، افزایش فروش نفت و بالا بردن درآمدهای کشور نیازمند عمل است و اگر در این حوزه‌ها تجربه کافی وجود ندارد، باید با صرف وقت و استفاده از ظرفیت کارشناسی، راهکارهای مؤثر اتخاذ شود.

نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشت‌یاری و زرآباد تأکید کرد: سهم استان سیستان و بلوچستان از منابع و اعتبارات کشور که کمتر از ۵ درصد است، نباید بیش از این کاهش یابد.

بجارزهی در ادامه ضمن قدردانی از وزیر نیرو به‌دلیل توجه به حوزه انتخابیه، خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی شد و گفت: درخواست دارم کابل‌های برق رهاشده روی زمین در محلات میرآباد، مرادآباد و کام در چابهار جمع‌آوری شود و همچنین بر اساس دستوری که چند ماه پیش صادر شده بود، وزیر محترم نیرو نسبت به تأمین و نصب ترانس برق در این محلات اقدام کند.

وی با اشاره به مشکلات تأمین آب در برخی مناطق افزود: روستاهای زیردان، نبخش و سروش در مجاورت سد زیردان همچنان از خط انتقال آب محروم هستند و این موضوع نیازمند رسیدگی فوری است.

نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشت‌یاری و زرآباد در پایان، با بیانی تأثیرگذار بر ضرورت صلح و امنیت در منطقه تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که انگورها برسند و تفنگ‌ها فراموش کنند دریدن را، کاردها بریدن را و قلم‌ها به جای آتش، آتش‌بس بنویسند./