تماس تلفنی سرپرست وزارت خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن با عراقچی

تماس تلفنی سرپرست وزارت خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن با عراقچی
عبدالواحد ابوراس سرپرست وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات یمن گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا، عبدالواحد ابوراس سرپرست وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات یمن گفتگو و تبادل نظر کردند.

سرپرست وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یکن با اشاره به تحولات اخیر در جنوب این کشور، گزارشی از آخرین وضعیت ارائه و تاکید کرد این اقدامات که از سوی دشمنان یمن و منطقه با هدف ناامن‌سازی بیشتر منطقه طراحی شده است، باعث پیچیده‌شدن بیشتر وضعیت موجود می‌شود.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن تمجید از حمایت مردم یمن از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت آنها در برابر تعرضات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی این کشور تاکید کرد و از همه احزاب و گروه‌های یمنی خواست با گفتگو و تعامل با یکدیگر، مانع از تحقق توطئه دشمنان منطقه برای تضعیف و تجزیه یمن شوند.

وزیر امور خارجه همچنین با استقبال از توافق اخیر بین طرف‌های یمنی و عربستان سعودی در تبادل اسرا، تصریح کرد راه حل مشکلات یمن رفع محاصره کامل، عملیاتی کردن سایر بخش‌های نقشه راه و گفتگوهای یمنی - یمنی جهت تشکیل دولتی فراگیر بر مبنای حفظ وحدت و یکپارچگی یمن است.

 

 

