ایری در تذکر شفاهی:
افزایش حقوق کارمندان تورم زا نیست
نماینده مردم کردکوی در مجلس گفت: این اشتباه همه دولت ها است که افزایش حقوق را دلیل افزایش تورم می دانند اما افزایش حقوق کارمندان تورم زا نیست.
به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم پیش بینی منابع برای افزایش حقوق، گفت: این اشتباه تاریخی همه دولت ها است که افزایش حقوق کارمندان را دلیل افزایش تورم می دانند و در هر دوره ای این موضوع مطرح می شود، در حالی که اگر ما مبنای افزایش حقوق را بر مبنای اصلاح هزینه ها و مالیات عادلانه در نظر بگیریم به هیچ عنوان تورم ایجاد نمی شود و افزایش حقوق باید بر مبنای دهک ها پرداخت شود و اگر این مبنا را قرار دهیم عدالت رعایت خواهد شد.
نماینده مردم کردکوی ، ترکمن ، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از همکاران خود در مورد برخورد با پدیده شوم زیرمیزی درخواست دارم و استحضار دارید این پدیده محصول خلاء قانونی است و این خطای بزرگی است.