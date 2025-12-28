افزایش حقوق کارمندان تورم زا نیست

به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم پیش بینی منابع برای افزایش حقوق، گفت: این اشتباه تاریخی همه دولت ها است که افزایش حقوق کارمندان را دلیل افزایش تورم می دانند و در هر دوره ای این موضوع مطرح می شود، در حالی که اگر ما مبنای افزایش حقوق را بر مبنای اصلاح هزینه ها و مالیات عادلانه در نظر بگیریم به هیچ عنوان تورم ایجاد نمی شود و افزایش حقوق باید بر مبنای دهک ها پرداخت شود و اگر این مبنا را قرار دهیم عدالت رعایت خواهد شد.