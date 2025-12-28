خبرگزاری کار ایران
حسن نتاج در تذکر شفاهی:

لایحه بودجه ۱۴۰۵ تورم‌زا و ناکافی برای معیشت کارمندان و بازنشستگان است

نماینده مردم بابل در مجلس با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت، آن را تورم‌زا و ناکافی برای معیشت کارمندان و بازنشستگان دانست و بر ضرورت دقت و نظارت نمایندگان برای تحقق عدالت و توسعه اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسن حسن نتاج، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت، آن را تورم‌زا و ناکافی برای معیشت کارمندان و بازنشستگان دانست و بر ضرورت دقت و نظارت نمایندگان برای تحقق عدالت و توسعه اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس افزود: افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما تورم اعلامی بانک مرکزی ۴۱ درصد است در حالی که تورم واقعی بیش از این میزان است. کارمندان و بازنشستگان با دریافت حقوق ثابت بیشترین فشار معیشتی را تحمل می‌کنند و مردم از تیم اقتصادی دولت ناامید شده‌اند.

حسن نتاج یادآور شد: بررسی و تصویب لایحه بودجه فرصتی است تا به داد اقشار مختلف جامعه که زیر بار تورم کمرشان خم شده است، برسیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بودجه ۱۴۰۵ تنها یک سند مالی نیست بلکه نقشه راه تحقق عدالت، توسعه و استقلال اقتصادی کشور است و تحقق این اهداف نیازمند دقت و نظارت نمایندگان است.

این نماینده مزدم در تذکری، خطاب به وزیر نیرو خواستار پرهیز از دریافت غیرقانونی آب‌های بدون سازه از کشاورزان شد.

وی همچنین به وزیر کشاورزی خواستار تسریع در سامان‌دهی اوضاع نابسامان نهادهای دامی و کشاورزی شد و به وزیر راه و شهرسازی هشدار داد که مسیرهایی با طول بیش از ۱۰۰ کیلومتر و تردد بیش از یک میلیون نفر فاقد زیرساخت لازم هستند و به «جاده‌های مرگ» مردم در شهرستان بابل تبدیل شده‌اند که نقطه ضعف جدی عملکرد وزارت راه محسوب می‌شود./

 

