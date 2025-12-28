خبرگزاری کار ایران
چراغی در تذکر شفاهی:

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، ریشخند به سفره مردم است

کد خبر : 1734140
نماینده مردم دهلران و دره شهر در مجلس با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها گفت: سفره مردم با درصد نمایشی پر نمی‌شود و در شرایطی که تورم در کشور بالای ۵۰ درصد است این افزایش حقوق ریشخند به سفره مردم است.

به گزارش ایلنا، اسدالله چراغی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی با تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور و نمایندگان، گفت: صدای شکستن ستون فقرات مردم را باید شنید و این مسئله تنها آمار یا شعار نیست، صدای گزارش اتاق‌های دربسته نیست بلکه واقعیت زندگی مردم است.

نماینده مردم دهلران، دره‌شهر، آبدانان و بدره در مجلس افزود: در سامانه ملی کارزار درخواست افزایش حقوق کارکنان به تناسب تورم، کمتر از ۲۴ ساعت، ۱۰ هزار کارمند امضا کرده‌اند. آقای رئیس جمهور این مسئله درد فردی یا منطقه‌ای نیست، صدای ایران است.

وی با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها بیان کرد: این موضوع به مطالبه ملی تبدیل شده است، چرا که کارمند با وعده زنده نمی‌ماند و سفره با درصد نمایشی پر نمی‌شود، وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است افزایش ۲۰ درصدی به معنای ریشخند به سفره مردم است. کشور با عددسازی و بخشنامه اداره نمی‌شود.

چراغی طاب به وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: چطور بیش از ۷۰ درصد درآمد پایدار دولت از مالیات تأمین می‌شود اما کارکنان زحمتکش مالیات، حقوق و مزایای متناسب دریافت نمی‌کنند؟ این رفتار با افرادی که ستون اصلی درآمد کشور هستند، درست نیست.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به وزیر علوم با انتقاد از بی‌توجهی و رهاشدگی دانشگاه علمی کاربردی در مناطق محروم و بالاخص در شهرستان دهلران خاطرنشان کرد: شهرستان دهلران با ۱۱۰ استاد مدعو، هیچ عضو هیئت علمی ندارد در این شرایط چطور می‌شود انتظار داشت تا جوان دهلرانی و حوزه جنوب ایلام با انگیزه درس بخواند و فارغ التحصیل شود.

چراغی همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به وضعیت پرسنل بهزیستی افزود: تفاوت فاحش حقوق و مزایای پرداختی به آنان، تبعیض و ناعدالتی در رفاهیات آنان، نگنجاندن بهزیستی در مشاغل سخت و زیان آور و فرسودگی شغلی آنها حداقل درخواست این قشر می‌باشد. امام (ره) فرمودند کارکنان بهزیستی در راستای رسیدگی به انسان‌های بی‌پناه فعالیت می‌کنند اما خودشان امروز بی‌پناه و معترضند.

وی از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست تا بودجه معوقات بازنشستگان ۱۴۰۱ را تامین و به دولت ابلاغ کند.

چراغی درباره سد سیکان دره‌شهر نیز هشدار داد و تاکید کرد: تعطیلی این پروژه به دلیل بی‌تدبیری و عدم تملک روستای فرهاد آباد، پیامدهای اجتماعی خواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده وزیر نیرو است.

