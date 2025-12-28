به گزارش ایلنا، رسول کنی‌زاده، رئیس دانشگاه اصفهان در پیامی خطاب به امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیر از اقدام قرارگاه محرومیت‌زدائی ارتش در بهبود و بازسازی خوابگاه‌های دانشجویی، این اقدام را «باران امیدبخشی در دل کویر» خواند و نوشت: «حمایت‌های بی‌دریغ جنابعالی و قرارگاه محرومیت‌زدایی از نسل جوان و دانشگاهی، چراغی در تاریکی و باران امیدبخشی، در دل کویر بوده است. توجه به ساخت خوابگاه‌های دانشجویی بذر امید را در دل‌های جوانان و نسل علمی آینده کاشته است. این اقدامات خیرخواهانه، از روحی بزرگ و قلبی مالامال از عشق به همنوع نشان دارد و مصداق ارتش در کنار مردم و با مردم است. بر این اساس از حضرتعالی، فرمانده محترم نیروی زمینی و فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی، امیر رحمانی گرامی، صمیمانه سپاسگزاریم و برای شما و همکاران ارجمندتان از خداوند بزرگ سربلندی پیش از پیش آرزو داریم.»

حجت الاسلام سیدمحمد تقی ابطحی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر اصفهان نیز در پیامی جداگانه خطاب به امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش، ضمن تقدیر از قرارگاه محرومیت زدایی ارتش، فعالیت این قرارگاه در این دانشگاه را «برگ زرین دیگری در کارنامه پرافتخار ارتش» خواند.

متن پیام مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر اصفهان به شرح زیر است:

برادر ارجمند امیر سرلشکر دکتر حاتمی

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی و حفاظت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، همواره مایه افتخار و مباهات بوده و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز بر این جایگاه متعالی تاکید فرموده‌اند. در کنار انجام وظایف محوله نظامی، اقدام ارتش در قالب قرارگاه محرومیت‌زدائی برای رفع محرومیت از نقاط محروم کشور، برگ زرین دیگری در کارنامه پرافتخار ارتش است.

بحمدالله در ماه‌های اخیر، قدم این قرارگاه شریف به دانشگاه هنر اصفهان که یکی از سرمایه‌های فرهنگی و هنری کشور و در عین حال دچار محرومیت‌های فراوان است، باز شد و این رخداد، برکات فراوانی برای دانشگاه داشت.

به همت این قرارگاه، مشکل خوابگاه دانشجویی با بازسازی کامل یک ساختمان دانشگاه در حال رفع شدن است و ان‌شاالله به زودی شاهد بره‌برداری از خوابگاه دانشجویی شهدای ارتش در دانشگاه هنر اصفهان خواهیم بود.

براین اساس لازم می‌دانم از اقدامات مجاهدانه و مخلصانه فرماندهی و کارکنان محترم قرارگاه شریف محرومیت‌زدائی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

دوام توفیقات آن جناب را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

سید محمد تقی ابطحی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر اصفهان

انتهای پیام/