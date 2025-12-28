به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۴۳ قانون اساسی از ورود جدی نیکزاد نایب رییس مجلس به مطالبه صنف نانوایان تشکر کرد و گفت: هفته گذشته تذکر دادید اما سازمان برنامه و بودجه هنوز به این خواسته توجه نکرده است اگر صنف نانوایان مجبور شوند از حق خود عقب‌نشینی کنند یا رفتار دیگری در پیش بگیرند، نباید بعدها این موضوع بهانه‌ای برای امنیتی شدن مسئله شود.

اسحاقی افزود: قرار است طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، زیرساخت‌ها ها را برای اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کند و نیاز است نمایندگان در حوزه های انتخابیه وضعیت تأمین زیرساخت ها را از طریق اجرای قانون قبلی بررسی کنند، آیا قانون قبلی کمبودهایی داشته که در حال حاضر به دنبال اصلاح آن هستیم؟

وی افزود: باید تحقیق و تفحص و ارزیابی و شفاف سازی شود که بانک مرکزی چه تسهیلات ارزی و ریالی را در اختیار چه سرمایه‌گذارانی قرار داده و چقدر این شرکت‌ها توانسته‌اند این تسهیلات را برگردانند.

اسحاقی تصریح کرد: بررسی زیرساخت‌ها شامل شهرک‌های صنعتی، تأمین آب، برق و گاز برای سرمایه‌گذاری است. استان‌های مرزی سال‌ها در انتظار انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس هستند تا سرمایه‌گذاران بتوانند فعالیت کنند و به‌عنوان مثال در خراسان جنوبی، شرکت ملی فولاد در شهرستان قائنات سرمایه‌گذاری کرده، اما به دلیل انتهای خط گاز، قطعی مکرر رخ می‌دهد و تولید متوقف می‌شود.

اسحاقی یادآور شد: اصل ۴۴ قانون اساسی حمایت از تولید داخلی و بخش خصوصی را هدف گرفته است و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و توضیح دهد چرا برخی دامداران به دلیل معطل ماندن تسهیلات ۵ میلیارد تومانی مجبور به کشتار دام‌های مولد خود شده‌اند. همچنین کاهش ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۵ به میزان ۳.۲ درصد، وضعیت تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می کند.

انتهای پیام/