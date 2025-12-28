میرمحمدی در تذکر شفاهی:
موعظه نمایندگان توسط رئیسجمهور شأن مجلس را زیر سوال میبرد
نماینده مردم میبد و تفت در مجلس با انتقاد از سخنان رئیس جمهور در صحن مجلس، تأکید کرد: تریبون مجلس جای موعظه نیست و مشکلات معیشتی مردم باید اولویت تصمیمگیریها باشد.
به گزارش ایلنا،سید جلیل میرمحمدی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دیماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آییننامه داخلی، بر لزوم حفظ شأن مجلس و نمایندگان تأکید کرد و گفت: این تریبون جای موعظه به نمایندگان نیست، به ویژه در شرایطی که بودجه و دخل و خرج کشور برای یک سال تعیین میشود. اینکه رئیس جمهور با استناد به آیات قرآن نمایندگان را موعظه کند، شأن مجلس را زیر سؤال میبرد و جای تذکر دارد.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس افزود: مخاطب فرمایشات رهبری رئیس جمهور و کابینه دولت است، نه مجلس؛ چرا که مجلس در هر صورت لازم با دولت همراهی کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم، گفت: امروز مردم با مشکلات معیشتی جدی مواجهاند، هزینههای درمان بالا رفته و دسترسی به دارو به دلیل گرانی دشوار شده است. بیمهها بسیاری از اقلام دارویی را تحت پوشش ندارند، اما شاهد موعظه در صحن هستیم؛ این شأن مجلس نیست.
وی در پایان خواستار تذکر از سوی رئیس مجلس شد و تأکید کرد: بودجهای که رئیس جمهور تنظیم کرده، برخلاف ادعای ایشان، نگاه به رفع مشکل معیشتی مردم ندارد و لازم بود تذکر داده شود.