قالیباف در صحن مجلس:
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه اشکالاتی دارد و باید اصلاح شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تأثیر مستقیم بودجه بر زندگی مردم، از ارجاع ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۵ به کمیسیون تلفیق برای بررسی دقیقتر ابهامات موجود و ارائه جمعبندی در صحن علنی در روز سهشنبه هفته جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دیماه) مجلس شورای اسلامی گفت: اهمیت بودجه برای همه ما روشن است. در سال قبل نیز به این موضوع اشاره کردم. درست است که این ماده واحده لایحه مربوط به بودجه ۱۴۰۵ دولت است، اما واقعیت این است که بودجه، زندگی مردم است؛ یعنی تمام بندبند این بودجه بر زندگی مردم تأثیر دارد، از این رو برخی موضوعات باید بهطور جدی مورد بحث قرار گیرد.
وی ادامه داد: جمعبندی کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص فرصت زمانی ۴۸ ساعته است تا ابهامات موجود در بودجه با دقت بیشتری بررسی و نظر نهایی کمیسیون در روز سهشنبه هفته جاری (۹ دیماه) در صحن علنی مطرح شود. از این رو، بر اساس ماده ۱۰۵ و با توجه به درخواست کمیسیون، با این موضوع موافقت میکنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معیشت مردم با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و همچنین موضوعات مرتبط با کارکنان دولت، با عنایت به اینکه در سالهای قبل این فاصله جبران نشده است، از جمله مسائلی است که انشاءالله نمایندگان در کمیسیون تلفیق به آن توجه داشته باشند. همچنین موضوعات دیگری وجود دارد که روز سهشنبه به آنها خواهیم پرداخت.
قالیباف خاطرنشان کرد: بنابراین ماده واحده به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود تا ظرف امروز و فردا، بهصورت سهشیفت و از ساعت ۱۰:۳۰ امروز، جلسات کمیسیون تلفیق تشکیل شود و تا صبح روز سهشنبه، برای بررسی بودجه، در صحن علنی در خدمت همکاران باشیم.
وی ادامه داد: در لایحه دولت با توجه به میزان تورم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق اشکالات خودش را دارد، معیشت مردم و بحث مربوط به کارمندان و کارگران از موضوعات مهمی است و اولویت ما در کنار تمام موضوعاتی که داریم است و این مسائل و موضوعات تورمی نباید معیشت مردم، کارمندان و کارگران را تحت تاثیر قرار دهد.