یوسفی در صحن مجلس:
گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص بودجه ۱۴۰۵/ رشد کلی منابع و مصارف عمومی حدود ۵ درصد لحاظ شده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تشریح گزارش این کمیسیون در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: از پیشبینی بودجه کل کشور به میزان ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: منابع عمومی دولت ۵۹۵۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی ۳۲ درصدی دارد.
به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به اصلاح ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس و تغییر فرآیند بررسی بودجه، بررسی لایحه بودجه به صورت یکمرحلهای انجام میشود و احکام و تبصرهها در روند بررسی وجود ندارد، از این رو اهمیت دقت، همفکری و بررسی توأمان منابع و مصارف بودجه بیش از گذشته احساس میشود.
وی افزود: از آنجا که رأیگیری کلیات هنوز در کمیسیون تلفیق صورت نگرفته، تلاش میکنم نمایی کلی از درآمدها و هزینههای بودجه را به استحضار نمایندگان محترم برسانم. در همینجا از مرکز پژوهشهای مجلس و دفتر بودجه تشکر میکنم؛ چرا که گزارش دقیق و قابل اتکایی از منابع و مصارف تهیه کردهاند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: پس از اعلام وصول و ارجاع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به کمیسیون تلفیق، این کمیسیون در روز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ طی جلسه رسمی خود اقدامات مقدماتی را آغاز کرد و در جلسات غیررسمی پنجشنبه ۴ دیماه و جمعه ۵ دیماه و در سه شیفت کاری صبح، عصر و شب روز شنبه، بررسیها را با حضور وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی دنبال کرد. به دلیل اهمیت موضوع، رأیگیری درباره کلیات در این مرحله انجام نشد.
وی همچنین با بیان اینکه بودجه کل کشور به میزان ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، گفت: منابع عمومی دولت ۵۹۵۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی ۳۲ درصدی دارد.